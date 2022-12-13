TİP’li Sera Kadıgil’in başörtüsü rahatsızlığı! Anayasal güvence teklifini hazmedemedi! Canlı yayında nefret kustu

BAŞKAN ERDOĞAN: BAŞÖRTÜSÜ DÜZENLEMESİNİ GEREKİRSE REFERANDUMA GÖTÜRÜRÜZ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan da TBMM'ye sunulan başörtüsü teklifiyle ilgili, "Nereye kadar bu konuda samimiler göreceğiz. Sonuna kadar işin takipçisi olacağız. Tabii buradaki gerekirse ihtiyaç olursa bu işi referanduma götürebiliriz. Bunlar parlamentoda işi çözmezse çözüm yeri millet, gideriz millete" ifadelerini kullanmıştı.

BAŞÖRTÜSÜNE ANAYASAL GÜVENCE TEKLİFİ

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Anayasa'nın 24. maddesine, başörtüsüne anayasal güvence getiren hükümler ekleniyor.

Buna göre, temel hak ve hürriyetlerin kullanılması ile kamu veya özel kesim tarafından sunulan mal ve hizmetlerden yararlanılması, hiçbir kadının başının örtülü veya açık olması şartına bağlanamayacak.



Hiçbir kadın; dini inancı sebebiyle başını örtmesi ve tercih ettiği kıyafetinden dolayı eğitim ve öğrenim, çalışma, seçme, seçilme, siyasi faaliyette bulunma, kamu hizmetlerine girme ile diğer herhangi bir temel hak ve hürriyeti kullanmaktan ya da kamu veya özel kesim tarafından sunulan mal ve hizmetlerden yararlanmaktan hiçbir surette yoksun bırakılamayacak, bu nedenle kınanamayacak, suçlanamayacak ve herhangi bir ayrımcılığa tabi tutulamayacak.

Alınan veya verilen bir hizmetin gereği olan kıyafet söz konusu olduğunda devlet, ancak dini inancı sebebiyle kadının başını örtmesini ve tercih ettiği kıyafetini, hiçbir surette engellememek şartıyla gerekli tedbirleri alabilecek.