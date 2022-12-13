TİP'li Sera Kadıgil'in başörtüsü rahatsızlığı! Anayasal güvence teklifini hazmedemedi! Canlı yayında nefret kustu
Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, başörtüsüne yönelik anayasal güvence getiren teklife yönelik provokatif açıklamalarda bulunduş. Başörtüsüne anayasal güvence getiren teklifin Meclis’e sunulmasının ardından provokatif söylemlerde bulundu. AK Parti’nin hazırladığı teklifin hukuken ve siyaseten kabul edilemez olduğunu belirten Kadıgil, nefret söylemi ve din istismarı olarak nitelendirdiği teklife ilişkin “Bu teklife yüzde 100 olarak hayır diyeceğiz" dedi.
CHP'nin başörtüsü konusunda kanun teklifine sonrası çıtayı yükselten Başkan Erdoğan anayasa değişikliği çağrısında bulunurken başörtüsüne anayasal güvence getiren teklif geçtiğimiz Cuma günü Meclis'e sunuldu.
Başörtüsüne anayasa güvence getiren teklifin Meclis'e sunulmasının ardından Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, muhalefetin fondaş kanalı KRT'de teklife ilişkin açıklamalarda bulundu.
MUHALEFETİ DE ETKİLEMEK İSTEDİ
Partisi TİP'in bu teklife 'hayır' diyeceğini belirten Kadıgil, muhalefet partilerine de teklife karşı çıkmaları konusunda çağrı yaptı. Kadıgil, teklif için referanduma gidilmesini ise 'tehlikeli' olarak niteledi.
BAŞÖRTÜSÜ TEKLİFİNE DİN İSTİSMARI YAFTASI
AK Parti'nin hazırladığı başörtüsü teklifini nefret söylemi ve din istismarı olarak gören Kadıgil, ayrıca teklifin bir seçim kampanya olduğunu öne sürerek şunları söyledi: "Hem hukuken hem siyaseten kabul edilemez bu girişime karşı TİP'in tutumu açık ve nettir."
CHP'NİN BAŞÖRTÜSÜ TEKLİFİNE TEPKİ
Başörtüsüne anayasal güvence getiren teklif geçtiğimiz Cuma günü Meclis'e sunulmuştu. AK Parti, MHP ve BBP'den 336 milletvekilinin imzasıyla geçtiğimiz Cuma günü TBMM Başkanlığı'na sunulan başörtüsüne anayasal güvence getiren teklif öncesinde AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, yaptığı açıklamada "Milletimizin önüne gidip yüzde 50+1 oy almak zaruriyeti olmasaydı böyle bir şey yapmayı düşünürler miydi sizce? Ben kendi vicdanımda cevabını veriyorum. Sadece kendi mahallelerinde siyaset yapmak yetmiyor. Tereciye tere satıyorlar" diyerek CHP'nin başörtüsü için verdiği kanun teklifine tepki göstermişti.
İYİ PARTİ'DEN DESTEK GELDİ
Öte yandan başörtüsüne anayasal güvence teklfine ilişkin İYİ Parti'den ses getirecek bir çıkış geldi. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, AK Parti'nin Anayasa değişikiliği teklifine olumlu baktıklarını söyledi.
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, AK Parti'nin başörtüsü düzenlemesinin de yer aldığı Anayasa değişikiliği teklifine olumlu baktıklarını söyledi. Zorlu, "Genel İdare Kurulu'nda çoğunluğun eğilimi, olumlu bir kanaat içerisinde olduğumuz ve evet yönündedir" dedi.
BAŞKAN ERDOĞAN: BAŞÖRTÜSÜ DÜZENLEMESİNİ GEREKİRSE REFERANDUMA GÖTÜRÜRÜZ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan da TBMM'ye sunulan başörtüsü teklifiyle ilgili, "Nereye kadar bu konuda samimiler göreceğiz. Sonuna kadar işin takipçisi olacağız. Tabii buradaki gerekirse ihtiyaç olursa bu işi referanduma götürebiliriz. Bunlar parlamentoda işi çözmezse çözüm yeri millet, gideriz millete" ifadelerini kullanmıştı.
BAŞÖRTÜSÜNE ANAYASAL GÜVENCE TEKLİFİ
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Anayasa'nın 24. maddesine, başörtüsüne anayasal güvence getiren hükümler ekleniyor.
Buna göre, temel hak ve hürriyetlerin kullanılması ile kamu veya özel kesim tarafından sunulan mal ve hizmetlerden yararlanılması, hiçbir kadının başının örtülü veya açık olması şartına bağlanamayacak.
Hiçbir kadın; dini inancı sebebiyle başını örtmesi ve tercih ettiği kıyafetinden dolayı eğitim ve öğrenim, çalışma, seçme, seçilme, siyasi faaliyette bulunma, kamu hizmetlerine girme ile diğer herhangi bir temel hak ve hürriyeti kullanmaktan ya da kamu veya özel kesim tarafından sunulan mal ve hizmetlerden yararlanmaktan hiçbir surette yoksun bırakılamayacak, bu nedenle kınanamayacak, suçlanamayacak ve herhangi bir ayrımcılığa tabi tutulamayacak.
Alınan veya verilen bir hizmetin gereği olan kıyafet söz konusu olduğunda devlet, ancak dini inancı sebebiyle kadının başını örtmesini ve tercih ettiği kıyafetini, hiçbir surette engellememek şartıyla gerekli tedbirleri alabilecek.
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