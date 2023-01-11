Hollandalı gazeteci Rena Netjes’ten çarpıcı analiz! Batılı ülkeler PKK terörünü görmezden geliyor

"BİR PAKET GELECEK KAPINA"

Terör örgütü PKK/YPG'nin gerçeklerini ifşa eden Hollandalı gazeteci Rena Netjes, Avrupa ülkelerini terör örgütünün propagandasına inandıkları için eleştirdi. Örgütün faaliyetlerini ifşa ettiği için ölüm tehdidi aldığını açıklayan gazeteci, "Örgütün propagandasını ifşa etmenin bedelini ödüyorum" dedi. 3 Ocak 2023 tarihinde A Haber canlı yayınında sunucu Banu El'in sorularını yanıtlayan gazeteci Netjes, Suriye'nin kuzeyinde ABD ve Batı'nın desteği ile faaliyet gösteren terör örgütünün zulmünü anlattı. Diğer yandan PKK'dan tehdit mesajları aldığını anlatan Netjes, "Bir paket gelecek kapına' dediler ve bu tehdit sonrası çok korktum" ifadelerine yer verdi. Ayrıca Netjes, Suriye'deki yerel halkın PKK'dan zulüm gördüğünü ve halkın PKK'yı terör örgütü olarak gördüğünü ifade etti.