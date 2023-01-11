Mersin’de şafak vakti FETÖ/PDY operasyonu: 15 şüpheli için yakalama kararı

Ayrıca, örgütün öğrenci yapılanmasında yönetici olduğu ileri sürülen bir şüpheli hakkında aynı zamanda 'terör örgütü PKK/KCK propagandasını yapmak' suçundan da soruşturma yürütüldüğü belirlendi.





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