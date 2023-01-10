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MHP, "seçim çalışmaları" gündemiyle Kızılcahamam'da kampa girecek

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.01.2023
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MHP, seçim çalışmaları gündemiyle Kızılcahamam’da kampa girecek

MHP'nin MYK ve MDK üyeleri ile milletvekilleri, Genel Başkan Devlet Bahçeli başkanlığında 13-15 Ocak'ta Kızılcahamam'da toplanacak .Kampın gündemi iç ve dış gelişmeler ile seçim çalışmaları olarak belirlendi.

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