İYİ Parti’de sular durulmuyor! Milletvekili ile il başkanı kavga etti

KADINLARIN İÇİNDE İL BAŞKANINA AĞIR HAKARET

İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, 14 Temmuz 2022 yılında İYİ Parti Kadın Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen "Kadın Politikaları" toplantısında, İYİ Parti İl Başkanı Raziye Akışık için, iddiaya göre ağır hakaret içerikli sözler kullanması hem toplantıdaki kadınları hem de eşinin dahi tepkisi çektiği öğrenildi.