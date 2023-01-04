04 Ocak 2023, Çarşamba
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İBB Başkanı İmamoğlu'ndan flaş itiraf! 'HDP ile gizli bir ittifak habercisi mi?' sorusuna dikkat çeken yanıt

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.01.2023
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İBB Başkanı İmamoğlu’ndan flaş itiraf! ’HDP ile gizli bir ittifak habercisi mi?’ sorusuna dikkat çeken yanıt

Saraçhane'de terör soruşturması hakkında yeni bir basın açıklaması daha yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, HDP ile ittifaklarına göndermede bulunarak teşekkür etti. Bir gazetecinin "HDP EŞ Genel Başkanı Pervin Buldan’ın “İstanbul’da seçimleri nasıl kazandıysak, İstanbul Sözleşmesi’ni de öyle kazanacağız” açıklaması gizli bir ittifakın habercisi midir?" sorusuna “HDP’nin verdiği desteğe teşekkür ederim” yanıtını verdi.

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