CHP yandaşı Enver Aysever’den İYİ Parti’ye ’anket’ salvosu: Kılıçdaroğlu Halk TV’yi fırçaladı

KILIÇDAROĞLU-AKŞENER GERİLİMİ: "FENA ÇARPARIM"

Kılıçdaroğlu, Akşener'i kendi iç işlerine karışmakla suçlamış, İYİ Parti lideri ise bu sözlere, "Kimse bana karışamaz, bunu söyleyeni çok fena çarparım" diyerek kavgayı daha da alevlendirmişti.

LİDERLER GÖRÜŞTÜ, AÇIKLAMA YAPMADI

Geçtiğimiz hafta, Ankara Ahlatlıbel'de bir araya gelen Kılıçdaroğlu ve Akşener, yaklaşık iki buçuk saat süren görüşme sonrasında açıklama yapmadan ayrılmıştı.