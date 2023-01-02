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CHP yandaşı Enver Aysever'den İYİ Parti'ye 'anket' salvosu: Kılıçdaroğlu Halk TV'yi fırçaladı

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Giriş Tarihi: 02.01.2023 Güncelleme Tarihi: 02.01.2023
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CHP yandaşı Enver Aysever’den İYİ Parti’ye ’anket’ salvosu: Kılıçdaroğlu Halk TV’yi fırçaladı

Kemal Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener arasındaki adaylık krizi, geçtiğimiz günlerde ayyuka çıkmış, yüz yüze görüşen iki lider arasındaki gerilim gündemi bir hayli meşgul etmişti. Yaşanan krizlere bir yenisi daha eklendi ve İYİ Parti'nin oy oranının yüzde 20 olarak gösterildiği bir anket dolaşıma sokuldu. CHP yandaşı gazeteci Enver Aysever, anket üzerinden İYİ Parti'yi hedef alarak, "Meral Akşener kendisine Cumhurbaşkanlığı seçimini getirecek her türlü saha hazırlığına girişti" dedi. Türkiye'deki hiçbir ankette İYİ Parti'nin bu rakamlara ulaşamayacağını söyleyen Aysever, Ekrem İmamoğlu yanlısı bir yayın politikası izleyen CHP yandaşı Halk TV'nin de Kılıçdaroğlu'ndan fırça yediğini söyledi.

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin dışarıdan destek verdiği 6+1'li masada adaylık tartışmaları üzerinden derin bir kaos yaşanıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bir de beni deneyin, geliyorum ey dünya" diyerek adaylığını resmen ilan etse de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bu çıkışı açık şekilde veto etmişti.

CHP-İYİ PARTİ ARASINDA 'SARAÇHANE' KAVGASI

Akşener, adaylık için "Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a hayır demeyiz" diyerek Kılıçdaroğlu'na kapıyı kapattı.

İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret etmesi sonrası 2 yıl 7 ay hapis cezası almasını fırsat bilen Akşener, Kılıçdaroğlu'nun Almanya'da olmasını da lehine çevirerek Saraçhane'de büyük bir şova girişmişti.

Kılıçdaroğlu, Almanya dönüşü soluğu İmamoğlu'nun yanında alarak, "Sen İstanbul'a hizmet et" diyerek adaylığını veto etmişti. Bu gelişme üzerine İYİ Parti-CHP arasında ipler bir hayli gerilmişti.

KILIÇDAROĞLU-AKŞENER GERİLİMİ: "FENA ÇARPARIM"

Kılıçdaroğlu, Akşener'i kendi iç işlerine karışmakla suçlamış, İYİ Parti lideri ise bu sözlere, "Kimse bana karışamaz, bunu söyleyeni çok fena çarparım" diyerek kavgayı daha da alevlendirmişti.

LİDERLER GÖRÜŞTÜ, AÇIKLAMA YAPMADI

Geçtiğimiz hafta, Ankara Ahlatlıbel'de bir araya gelen Kılıçdaroğlu ve Akşener, yaklaşık iki buçuk saat süren görüşme sonrasında açıklama yapmadan ayrılmıştı.

AHMET DAVUTOĞLU'NDAN FLAŞ AÇIKLAMA: "İKİ ADAY ÇIKARABİLİRİZ"

Gelişmelere ilişkin konuşan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, masanın içler acısı halini itiraf etmiş, "Altılı Masa gerektiğinde anlaşıp iki aday çıkarabilir." demişti. Davutoğlu, bugün iki lideri ziyaret etti, söz konusu gelişme ise "çoklu aday için ikna turu" şeklinde yorumlandı.

İYİ PARTİ'NİN ANKETİ İTTİFAKI BİRBİRİNE DÜŞÜRDÜ

Yaşanan krizlere bir yenisi daha eklendi ve İYİ Parti'nin oy oranının yüzde 20 olarak gösterildiği bir anket dolaşıma sokuldu.

CHP yandaşı gazeteci Enver Aysever, anket üzerinden İYİ Parti'yi hedef alarak, "Meral Akşener kendisine Cumhurbaşkanlığı seçimini getirecek her türlü saha hazırlığına girişti" dedi ve Türkiye'deki hiçbir ankette İYİ Parti'nin bu rakamlara ulaşamayacağını söyledi.

CHP YANDAŞI ENVER AYSEVER'DEN İYİ PARTİ'YE 'ANKET' SALVOSU: KILIÇDAROĞLU HALK TV'Yİ FIRÇALADI

Aysever, Ekrem İmamoğlu yanlısı bir yayın politikası izleyen CHP yandaşı Halk TV'nin de Kılıçdaroğlu'ndan fırça yediğini söyledi.

Aysever, söz konusu ankette yer alan İYİ Parti ile ilgili verilerin gerçeği yansıtmadığını söyledi ve "Bu anketi ya bir İYİ Parti İl başkanlığında ya da genel merkezinde yapmış olmaları lazım. Hiçbir ankette böyle bir sonuç yok" ifadelerini kullandı.

6'lı masanın Cumhurbaşkanı adayını açıklayacağı bir dönemde İYİ Parti'nin böylesi bir rakamla verilmesini eleştiren Aysever, "Dikkat edin! Cumhurbaşkanı adayının ortaya çıkacağı dönemde rakamlar böyle. Yani CHP'de kımıldama yok, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan umut yok. CHP'nin örgütü mörgütü hiçbir işe yaramıyor. Bir tek bu tabloda büyüyen parti İYİ Parti!" tepkisini gösterdi.

Aysever sözlerinin devamında ise şunları dile getirdi:

"KAYNAĞI BELİRTİLMEYEN BİR TAKIM OPERASYONLAR"

"Bu türden anketleri daha çok göreceksiniz. Açıkla bakalım Konda... Konda kimin Bekir Ağırdır'ın... Seçime giderken her zaman olduğu gibi açıklaması yapılmayan, kaynağı belirtilmeyen bir takım operasyonların içinde bulunan örneklerden biri."

"TÜRKİYE'DE HİÇBİR ANKETTE İYİ PARTİ BU RAKAMLARDA ÇIKAMAZDI"

Türkiye'de yapılan hiçbir ankette İYİ Parti'nin bu rakamlara çıkamayacağının alyını çizen Aysever, "Türkiye'de hiçbir ankette İYİ Parti bu rakamlarda çıkamazdı. Ama artık çıkabilir, seçim sürecine girildi. Buna dikkatinizi çekmek istiyorum ben" dedi ve Meral Akşener kendisine Cumhurbaşkanlığı seçimini getirecek her türlü saha hazırlığına giriştiğine dikkat çekti.

CHP BELEDİYELERİNE ÇALIŞIYOR DÜNYA PARA KAZANIYOR!

Bekir Ağırdır'ın güvenilir bir isim olmadığını söyleyen Aysever, Ağırdır'ın CHP belediyelerine çalışıp dünya para kazandığını söyledi.

Aysever'in hedefinde Ekrem İmamoğlu'na yakın bir yayın politikası izleyen Halk TV'de vardı.

KILIÇDAROĞLU HALK TV'Yİ FIRÇALADI

Halk TV'nin Genel Yayın Yönetmeni'nin söz konusu ankete tepki verdiğini ifade eden Enver Aysever, "Neden çünkü fırça yediler. Kemal Bey'den Halk TV fırça yemiştir diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

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