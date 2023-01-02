FETÖ’cü hakime İYİ Parti sahip çıktı! Yetkisi olmadığı halde tahliye etmeye hazırlanmıştı

Bu görüşe rağmen Engin Yıldırımer tahliye talebinde bulunmuş ve ardından Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından Yıldırımer hakkında inceleme ve soruşturma başlatmıştı. Yapılan inceleme ve soruşturmanın ardından 2. İnfaz Hakimi Engin Yıldırımer Hakimler ve Savcılar Kurulu kararıyla meslekten ihraç edilmişti.