FETÖ'cü hakime İYİ Parti sahip çıktı! Yetkisi olmadığı halde tahliye etmeye hazırlanmıştı
HSK tarafından ihraç edilen eski Silivri 2. İnfaz Hakimi Engin Yıldırımer, FETÖ'nün Samanyolu Televizyonu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca'yı yetkisi olmadığı halde dosyasına mütalaa vererek tahliye etmeye hazırlanmıştı. HSK tarafından ihraç edilen Yıldırımer'e İYİ Parti sahip çıktı. İYİ Parti Yıldırımer'i Silivri İlçe Seçim Kurulu'nda görevlendirildi.
Terör Örgütü üyeliğinden tutuklanan İstanbul 32. Asliye Ceza Mahkemesi eski hakimi Mustafa Başer'in tahliyesine karar verdiği Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca avukatı aracılığıyla Silivri 2. İnfaz Hakimliğine başvurarak tahliye müzekkeresinin iade kararının kaldırılarak tahliye işleminin yapılmasını talep etmişti.
Talebi kabul eden Silivri 2. İnfaz Hakimi Engin Yıldırımer, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına görüşünü sormuş, Başsavcılık tahliye başvurusunun reddine karar verilmesini istemişti.
Bu görüşe rağmen Engin Yıldırımer tahliye talebinde bulunmuş ve ardından Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından Yıldırımer hakkında inceleme ve soruşturma başlatmıştı. Yapılan inceleme ve soruşturmanın ardından 2. İnfaz Hakimi Engin Yıldırımer Hakimler ve Savcılar Kurulu kararıyla meslekten ihraç edilmişti.
BYLOCK KULLANICISI ÇIKMIŞTI
FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçlamasıyla Yıldırımer hakkında soruşturma başlatılmıştı. Yıldırımer'in, üniversite okuduğu dönemde örgüt evinde kaldığı, sonrasında sınav evlerinde hakimlik sınavına hazırlandığı ve hakim olduktan sonra örgütün sohbetlerine katıldığı, ByLock kullandığı soruşturma kapsamında tespit edilmişti.
Yıldırımer verdiği ifadede, ByLock uygulaması üzerinden örgütün bağımsızlar adı altında destek verdiği örgüte mensup ya da yakın kişilerin isimlerini içerir listenin gönderildiğini de itiraf etmiş ve ayrıca örgütün HSYK üyeliği için gösterdiği adaylara oy verdiğini kabul etmişti. Yıldırımer, örgütün yapısı, faaliyetleri, örgütle bağlantısı, örgüt mensupları hakkında faydalı bilgiler vererek itirafçı olmuştu.
İYİ PARTİ İLÇE SEÇİM KURULUNA GÖREVLENDİRDİ
Talep ile ilgili karar verme yetkisi olmadığını bildiği halde mütalaa alıp tahliye kararı vermeye hazırlanırken HSK tarafından meslekten ihraç edilen ve şu an avukat olarak görev yapan Yıldırımer'in, İYİ Parti tarafından Silivri İlçe Seçim Kurulu'nda görevlendirildiği ortaya çıktı.
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