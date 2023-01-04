CHP medyasının kalbi Halk TV'de "kıyametler" kopmuş! İBB'yi eleştiren haber sonrası acımasız tasfiye

ENVER AYSEVER: EKREM İMAMOĞLU'NUN ADAMLARI MI ARADI?

Haber sonrası korku ve panik içinde servis edilen bilgilerin içeriğinin tamamen değiştirildiğini aktaran eski Halk TV editörü Ali Isıyel Aysever'in Kanalı arayanlar İmamoğlu'nun adamları mıydı? sorusuna üzerine "Bilmiyorum. Yönetime geldi telefonlar bana gelmedi. Sadece yönetimle iletişime geçtim ama telefonların geldiğini söylediler, duyduk o zaman. Haber neredeyse tamamen değiştirildi. Bizim yaptığımız haberden tamamen çıkartıldı. Ki ben haberi kolay kolay yapmadığım bir şekilde sosyal medyada savunmuştum. Ben burada editöryal bağımsızlık var burada böyle bir şey olmaz dedikten 20 dakika sonra bir saat sonra haber. Yani bir noktada orada yalnız da bırakıldık. Onun dışında başka CHP ile ilgili yaptığımız haberler vardı. Tüm bunlar birleşince istenmeyen adam olduk bir şekilde gönderildik. Benle beraber tabi Fırat ta gönderildi. YouTube'daki Melike, Can, Batuhan onlar da gönderildi. Ve öyle Halk TV internetin müthiş bir tasfiyesi başladı o sırada."

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