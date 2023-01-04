CHP medyasının kalbi Halk TV'de "kıyametler" kopmuş! İBB'yi eleştiren haber sonrası acımasız tasfiye
Halk TV'den kovulan gazeteci Enver Aysever, bugünkü yayınında ses getiren itiraflardan birine daha imza attı. CHP medyasının kalbi olan Halk TV'de gazeteciye uygulanan baskıları açıklayan Aysever ifadesinde "Mahallede çok tanıdığımız çok ünlü bulduğumuz isimler kraldan çok kralcılık yapar. Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili haber yaptığınız zaman, meslek büyüklerimden biri alo deyip kaldır haberi diyor. " dedi. Aysever'in programına konuk olan Halk TV internet editörü Ali Isıyel ise, kanalın internet biriminde çalışırken İBB'yi eleştiren bir habere imza attığı için işine son verildiği olayı anlattı.
CHP medyasının kalbi konumundaki Halk TV'de gazeteciye uygulanan baskı ve yıldırma politikası, Enver Aysever tarafından itiraf edildi. CHP aleyhinde yazılan tek satır yazıya bile tahammül edilmemesine sert tepki gösteren Aysever'in konuğunun itirafları ise oldukça dikkat çekti.
CHP MEDYASININ ÜNLÜ İSİMLERİ KRALDAN ÇOK KRALCILIK YAPAR
CHP medyasında adı öne çıkan isimlerin, işlerini yapmak yerine "yağcılıktan" öte başka bir iş yapmadığını anlatan Aysever "Mahallede çok tanıdığımız çok ünlü bulduğumuz isimler kraldan çok kralcılık yapar." dedi.
GAZETECİYE EDİTÖRE YAPILAN BASKI
Halk TV internet editörü Ali Isıyel'in, İBB metrosunu eleştiren haberinden ötürü işinden kovulduğunu aktaran Aysever "Düşünsenize Ali gibi genç bir adam. Şimdi 28 yaşında Ali. Herhalde 5 sene önce olması lazım veya 4 sene önce. İşte o civarlar. Benden sonradır o. Orda CHP ile ilgili haber yapıyor. Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili haber yaptığınız zaman, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi değil bakın altını çiziyorum Kılıçdaroğlu felan da değil, o görmemiştir bile. Ama meslek büyüklerimden biri alo deyip kaldır haberi diyor. Böyle olmadı mı?" dedi.
"TÜRKİYE'NİN WUHAN'I BU HALDE" İSİMLİ HABER ONU İŞİNDEN ETTİ
Halk TV'nin internet biriminde çalışan Aysever'in programındaki editör Isıyel, pandemi döneminde İBB metrosunda yakalanan bir kareyi haberleştirmesi üzere, kanalda kopan fırtınayı anlattı. Editör Isıyel sözlerinde "Evet, yani buna benzer bir sürü olay yaşandı. İşte bir haber yapmıştık. Bir fotoğraf vardı, tam böyle oranın en yoğun olduğu zamanlardı. Tıklım tepiş bir metro görüntüsü. Ben de fotoğrafın o güne dair olduğunu teyit ettikten sonra o zaman İstanbul için Türkiye'nin Wuhan'ı diyorlardı. Türkiye'nin Wuhan'ı bu halde diye başlık attık." dedi.
İBB METROSUNA GETİRİLEN ELEŞTİRİ HALK TV'DE KIYIMA NEDEN OLMUŞ
"Altına imza attığımız haberde iktidarın politikalarını da eleştirdik. CHP belediyeciliğini değil aynı zamanda emekçilerin her gün işe gidip gelmek zorunda kalmalarını, evde kalamamalarını bu yönde iktidarın yeterince emekçileri desteklemediğine dair bir haber yapmış olmamıza rağmen, olay İstanbul'da İBB'nin metrosunda geçtiği için kanala bir anda telefonlar yağmaya başlamıştı o zaman. Ve maalesef haber değiştirildi." dedi.
ENVER AYSEVER: EKREM İMAMOĞLU'NUN ADAMLARI MI ARADI?
Haber sonrası korku ve panik içinde servis edilen bilgilerin içeriğinin tamamen değiştirildiğini aktaran eski Halk TV editörü Ali Isıyel Aysever'in Kanalı arayanlar İmamoğlu'nun adamları mıydı? sorusuna üzerine "Bilmiyorum. Yönetime geldi telefonlar bana gelmedi. Sadece yönetimle iletişime geçtim ama telefonların geldiğini söylediler, duyduk o zaman. Haber neredeyse tamamen değiştirildi. Bizim yaptığımız haberden tamamen çıkartıldı. Ki ben haberi kolay kolay yapmadığım bir şekilde sosyal medyada savunmuştum. Ben burada editöryal bağımsızlık var burada böyle bir şey olmaz dedikten 20 dakika sonra bir saat sonra haber. Yani bir noktada orada yalnız da bırakıldık. Onun dışında başka CHP ile ilgili yaptığımız haberler vardı. Tüm bunlar birleşince istenmeyen adam olduk bir şekilde gönderildik. Benle beraber tabi Fırat ta gönderildi. YouTube'daki Melike, Can, Batuhan onlar da gönderildi. Ve öyle Halk TV internetin müthiş bir tasfiyesi başladı o sırada."
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