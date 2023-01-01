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Meral Akşener'in derin üzüntüsü! İYİ Parti'de "çıt yok"

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.01.2023
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Meral Akşener’in derin üzüntüsü! İYİ Parti’de çıt yok

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ı Kılıçdaroğlu’nun adaylığına karşı koz olarak kullanan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in hesapları bozuldu. 2 CHP'li başkan da "görevimizin başındayız" açıklaması yaptı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul ve Ankara Büyükşehir belediye başkanlarının görevlerinin başında olduğunu yönelik açıklaması Altılı Masa'da dengeleri değiştirdi. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı koz olarak kullanan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in de hesapları bozuldu.

SON GÖRÜŞMEDE HASSASİYET AYARI
Saraçhane Mitingi sonrası aralarına soğukluk giren Kılıçdaroğlu ve Akşener geçtiğimiz günlerde "sulh" için bir araya gelmişti. Görüşmenin ardından Akşener'in, parti yönetiminden CHP ve Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ile ilgili daha hassasiyetli davranmasını istediği ileri sürüldü.

İYİ PARTİLİLER SESSİZLİĞE BÜRÜNDÜ
İYİ Partililerin son bir haftadır sert açıklamalar yapmaması dikkat çekti. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da, Yavaş ve İmamoğlu'nun adaylık ihtimaliyle ilgili "Erdoğan onları buldozer gibi ezip geçer" değerlendirmesinde bulundu. Karamollaoğlu, CHP kurmaylarının ifade ettiği gibi "Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın en az 3 puan üzerinde görünüyor" diyerek Kılıçdaroğlu'ndan yana tutum sergiledi.

BABACAN DA TARAFINI SEÇTİ
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise adayın masadaki liderlerden birinin olması hâlinde işlerinin daha kolay olacağını belirterek, İmamoğlu ve Yavaş'ın adaylıklarına soğuk baktığını ima etmiş oldu.

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