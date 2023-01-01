Meral Akşener'in derin üzüntüsü! İYİ Parti'de "çıt yok"

İYİ PARTİLİLER SESSİZLİĞE BÜRÜNDÜ

İYİ Partililerin son bir haftadır sert açıklamalar yapmaması dikkat çekti. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da, Yavaş ve İmamoğlu'nun adaylık ihtimaliyle ilgili "Erdoğan onları buldozer gibi ezip geçer" değerlendirmesinde bulundu. Karamollaoğlu, CHP kurmaylarının ifade ettiği gibi "Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın en az 3 puan üzerinde görünüyor" diyerek Kılıçdaroğlu'ndan yana tutum sergiledi.

BABACAN DA TARAFINI SEÇTİ

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise adayın masadaki liderlerden birinin olması hâlinde işlerinin daha kolay olacağını belirterek, İmamoğlu ve Yavaş'ın adaylıklarına soğuk baktığını ima etmiş oldu.