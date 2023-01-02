İşte en güncel seçim anketi! O parti büyük sancı yaşıyor! Dört partinin toplamı... İhsan Aktaş A Haber'de duyurdu
2023 yılına girilirken yaklaşan seçimler öncesi yapılan anketler de tüm hızıyla devam ediyor. A Haber ekranlarında yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına konuk olan Kamuoyu Araştırmacısı İhsan Aktaş son anket çalışmalarındaki oy oranlarını paylaştı. AK Parti güncel oy oranı yüzde kaç? İşte 2023 seçimleri öncesi son anket çalışması...
2023 seçimlerine artık aylar kalırken anket çalışmaları da son hızla devam ediyor. Millet İttifakı'nda yaşanan adaylık krizi ve Kılıçdaroğlu ile Akşener arasında yaşanan gerginlik anketlere de yansıdı.
Kamuoyu Araştırmacısı İhsan Aktaş A Haber ekranlarında yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında son anket çalışmalarına ilişkin değerlerlendirmelerde bulundu.
AK PARTİ 4 AYDIR YÜKSELİŞTE
4 aylık süreçte AK Parti 40 ve üzerine çıktı. EYT sonrası yeni bir anket yapmadık. TOKİ kampanyasının 2 puanlık bir etkisi oldu. AK Parti'de yükselen bir dalga oluştu.
KARARSIZLAR AK PARTİ'YE DÖNÜYOR
Muhalefetin sürekli kavga etmesi de AK Parti oylarını yükseltti. Bir taraftan umudunu kesen kararsız seçmen ve eski AK Partili seçmen hızla AK Parti'ye döndü.
YÜZDE 10-15 ORANINDA...
Bir önceki seçimlerle aynı oy oranlarında sonuçlanacağını düşünüyorum. Kararsız seçmen yüzde 10-15 civarında oluyor genelde.
İYİ PARTİ BÜYÜK SANCI YAŞIYOR
Altılı masanın adayının kim olacağını da önemli ama masadaki tüm partiler oy kaybediyor. Ama İYİ Parti çok ani düşüşler yaşayabilir. Masanın en sancılı partisi İYİ Parti. Biraz Genç Parti'ye benzetiyorum.
4 PARTİNİN OY TOPLAMI...
Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Partisi'nin oy oranı Yeniden Refah Partisi'nin oy oranı kadar.
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