İşte en güncel seçim anketi! O parti büyük sancı yaşıyor! Dört partinin toplamı... İhsan Aktaş A Haber’de duyurdu

İYİ PARTİ BÜYÜK SANCI YAŞIYOR

Altılı masanın adayının kim olacağını da önemli ama masadaki tüm partiler oy kaybediyor. Ama İYİ Parti çok ani düşüşler yaşayabilir. Masanın en sancılı partisi İYİ Parti. Biraz Genç Parti'ye benzetiyorum.