CHP'li Ekrem İmamoğlu'ndan "terörle iltisaklı personelleri neden işten çıkarmadınız?" sorusuna kaçamak cevap
İBB'deki terör soruşturması kapsamında terörle iltisaklı personelin neden işten çıkarılmadığı sorusu CHP'li Ekrem İmamoğlu'nu terletti. İmamoğlu, şahsın görevine devam edeceğini açıkladığını, bundan sonrasının İçişleri Bakanlığı'nda olduğunu ifade ederek soruyu geçiştirdi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda işe alınan bazı kişilerin terörle iltisaklı olduğu, güvenlik soruşturmasından geçirilmediği tespit edilmişti. Soruşturma sürerken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu terleten bir soru geldi.
İmamoğlu'na terörle iltisaklı personelin neden işten çıkarılmadığı soruldu. İmamoğlu, şahsın görevine devam edeceğini açıkladığını, bundan sonrasının İçişleri Bakanlığı'nda olduğunu ifade ederek topu taca attı.
EKREM İMAMOĞLU'NU TERLETEN SORU
İBB'deki programda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ekrem İmamoğlu'gelen bir soru karşısında oldukça zorlandı. İmamoğlu'na, terörle iltisaklı olduğu tespit edilen itfaiye eri Muharrem Kılıç'ın neden işten çıkarılmadığı soruldu. İmamoğlu bu soruya hazırlıksız yakalandı. İBB Başkanı, "Öncelikle ben cevabımı daha önce verdim. Görevine devam edecek dedim. Artık ben bu sorunun muhatabı değilim. Sayın Bakan'a gidin sorun." dedi.
İmamoğlu, terör örgütü PKK/YPG ile iltisaklı olduğu tespit edilen personellerin neden işten çıkarılmadığına dair soruyu geçiştirdi.
İBB'YE TERÖR SORUŞTURMASI
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İBB'nin güvenlik soruşturması yapmadan personel aldığını, çalışanlar arasında terörle iltisaklı şahısların bulunduğunu bildirdi. Soylu şu ifadeleri kullandı:
Yaptığı açıklamalarından hiçbirinde ben terör örgütüyle iltisaklıları almadım demiyor. Aldım ama sorun bakalım niye aldım diyor. Öyle bir açıklama yapılıyor ki, ben İBB'nin önüne sandalye atacağım acaba bugün İmamoğlu kimi işe almış... Ömrü devlete küfretmekle geçen insanları karşısına dizmiş. Geçmiş dönemde niçin olmuş, olmamış. 2 kişiyi attım diyorsun demek ki yetkin var. Sorumuz şu niye işe aldın.
Devlet bunu takip etmek zorundadır. Bazı insanlar işlerini yönetirlerken tepeden yönetirler. Güvenlik araştırması nedir biliyor musunuz? İlgili kurum sorar bu adamla ilgili güvenlik soruşturması var mıdır? Yanıt gelir, kurum alır ya da almaz. Bunlar sorgusuz sualsiz işe alıyorlar. Sonra da bana atsaydın diyorlar. Benim böyle bir yetkim yok. Soruşturma bitmeden neden işten atayım.Sorumluluk işe alandadır. Değer ailelerini, değer ailesi PKK'nın dağ kadrosuna katılanların yakınlarını istihdam sağlama noktasına gidilmesidir.
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