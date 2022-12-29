29 Aralık 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika | Ekrem İmamoğlu'nun davasında flaş gelişme! Savcı verilen cezayı istinafa götürdü

Son dakika | Ekrem İmamoğlu'nun davasında flaş gelişme! Savcı verilen cezayı istinafa götürdü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.12.2022 Güncelleme Tarihi: 29.12.2022
ABONE OL
Son dakika | Ekrem İmamoğlu’nun davasında flaş gelişme! Savcı verilen cezayı istinafa götürdü

Son dakika haberi...İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun “YSK üyelerine hakaret" iddiasından aldığı 2 yıl 7 ay hapis cezası sonrası Cumhuriyet Savcısı kararın usul ve esas yönünden Kanuna aykırı olduğu gerekçesiyle istinafa başvurdu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA