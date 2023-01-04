04 Ocak 2023, Çarşamba
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Son dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı: 18'i canlı bomba 185 terör eylemi engellendi

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Giriş Tarihi: 04.01.2023 Güncelleme Tarihi: 04.01.2023
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Son dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı: 18’i canlı bomba 185 terör eylemi engellendi

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2022 yılında 185 terör eylemi engellendiğini ve bunların 18'inin de canlı bomba eylemi olduğunu açıkladı. Bakan Soylu, İBB'ye terör soruşturması hakkında açıklamalarda bulunuyor.

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