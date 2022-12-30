CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu'nun bir yalanı daha deşifre oldu! Bakan Soylu o görüşmeyi 30 Mart'ta canlı yayında anlatmış
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kendisini aradığını ve yardım istediğini açıklamıştı. İmamoğlu ise "Bakan Soylu “Saygılarımla” diyerek kendisini aradığımı ve yardım istediğimi söylemiş. Bu kuyruklu bir yalan!" demişti. Bakan Soylu'nun o görüşmeyi 30 Mart'ta bir televizyon programında anlattığı ortaya çıktı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, belediyelerde yürütülen terör soruşturmalarına ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Bir süre önce İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kendisini arayıp yardım istediğini söyleyen Bakan Soylu, "Birtakım siyasal saiklerle ve siyasal baskılarla Avrupa'dan ve Türkiye'den bize geri adım attırmaya çalışanlar elbette başarılı olamazlar. İmamoğlu, bizatihi saygılarını sunarak beni aramıştır. Bana belli bir konuda 'CHP Genel Merkezi zaten beni sevmiyor, ne olursunuz bana bu konuda yardımcı olur musun?' diye bir ricası da olmuştur. Ama 'Kanun ne gerekiyorsa onu yaparız' dedik ve yaptık. İşine geldiğinde alttan almasını bileceksin, diğer taraftan dönüp hakaret edeceksin" dedi.
GÖRÜŞMEYİ YALANLAYIP İSPAT EDİLİRSE İSTİFA EDECEĞİNİ SÖYLEDİ
Bakan Soylu'nun açıklamaları devam ederken Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
İmamoğlu "Bakan Soylu "Saygılarımla" diyerek kendisini aradığımı ve yardım istediğimi söylemiş. Bu kuyruklu bir yalan! İstihbarat sende, telefon takibi sende, tüm bilgilere erişme gücün var. Bunu ispat edersen ben, edemezsen sen istifa etmelisin. Hodri meydan" dedi.
BAKAN SOYLU O GÖRÜŞMEYİ YAPTIĞI GÜN CANLI YAYINDA ANLATMIŞ
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 30 Mart'ta İmamoğlu ile yaptığı o görüşmeyi katıldığı canlı yayında anlattığı öğrenildi.
Soylu canlı yayında "Bugün beni İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da aradı, yarım saat kendisine anlattım. Bir belediyenin niçin yardım toplamak için izin alması gerektiğini kanunla beraber ifade ettim. Peki belediye bağış alabilir mi? Alabilir. Bugüne kadar aldı. Daha yeni Ankara Belediyesi bağış aldı. Peki nasıl aldı? İki türlü alabilirler. Şartlı veya şartsız bağış. Ama bu yardım değildir. Yardım toplamayla bağışı ayıran biraz önce söylediğim kanunlardır. Belediye şartlı bağış alır" dediği ortaya çıktı.
Bu görüntülerin ardından şimdi İmamoğlu'nun istifa edip etmeyeceği merak konusu oldu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BENZİN ZAMMI SON DAKİKA: 31 Aralık benzine zam kaç TL? Benzin, motorin (mazot), LPG litre fiyatı ne kadar?
- Hindi fiyatları ne kadar, kaç TL? Migros, A101, BİM, ŞOK, CarrefourSA 2023 yılbaşı hindi fiyatı ne kadar?
- Bekçilik ilanı 2023 yayımlandı mı? EGM PA 2023 bekçi alımı hangi illere yapılacak? Kadro sayısı ve başvuru tarihi belli oldu mu?
- YENİ YIL MESAJLARI 2023: Sevgiliye, arkadaşa, aileye, kurumsal 2023 yılbaşı kutlama mesajları burada
- Yılbaşı resmi tatil ne zaman? 31 Aralık resmi tatil mi? Cumartesi günü yarım gün mü, tam gün mü tatil olacak?
- Sağlık Bakanlığı işçi alımı ASIL ve YEDEK aday sorgulama: iscisonuc.saglik.gov.tr 11.317 işçi alımı kura sonuçları TAM LİSTE!
- 1.680 sözleşmeli astsubay alımı ilanı: 2023 Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı astsubay alımı şartları ve başvuru tarihleri
- Milyonlar dikkat! EYT emeklilik başvurusu başladı mı? SGK EYT emekli aylığı bağlama başvurusu ne zaman başlayacak?
- SGK yarın açık mı? 31 Aralık Cumartesi günü Sosyal Güvenlik Kurumu çalışacak mı? SGK saat kaçta açılacak, kapanacak?
- EYT'de borçlanma yapacaklar için KRİTİK GÜN! 2022 bitmeden yapanlar kazançlı çıkacak! Asgari ücret zammı ile...
- KYK burs ve kredi yattı mı? 3 aylık toplu ödeme paraları ne zaman, hangi gün yatacak? TC kimlik numarasına göre...
- Bugünkü Cuma hutbesi: Diyanet 30 Aralık 2022 Cuma hutbesi konusu nedir? Hutbe Arapça ve Türkçe tam metni...