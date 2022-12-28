Son dakika | Ekrem İmamoğlu’na verilen hapis cezasında neden indirim uygulanmadı? Gerekçeli karar açıklandı

"SÖZÜN MUHATABININ YSK ÜYELERİ OLDUĞU DURAKSANMAYACAK ŞEKİLDE AÇIKTIR"

Kararda ayrıca İmamoğlu'nun sözlerine başlarken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya cevap verdiği ancak konuşmanın içeriğinde 31 Mart seçimini iptal edenlerin ahmak olduğunu belirttiği kaydedilerek, "Sözün muhatabının YSK üyeleri olduğu duraksanmayacak şekilde açıktır. Sanığın savunmasında sözlerinin muhatabının İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olduğunu ileri sürmesi karşılıklı hakaret nedeni ile cezadan kurtulmaya yönelik geliştirilen bir savunma olarak değerlendirilmiştir" ifadeleri yer aldı.

"VURGUSU VE KULLANIŞ BİÇİMİ APTAL ANLAMINDAYDI"

İmamoğlu' nun suça konu "Tam da işte 31 Martta seçimi iptal edenler ahmaktır" sözüne yer verilen gerekçeli kararda, "Ahmak sözcüğünün cümle içinde kullanış biçimi ve yapılan vurgu dikkate alındığında aptal, gerizekalı anlamında kullanıldığı kanaatine varılmıştır" denildi.