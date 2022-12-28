Ekrem İmamoğlu'nun hakaret davasında önemli gelişme! Meğer avukatları reddi hakim talebinde bulunmuş
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle açılan davanın hâkimi Hüseyin Zengin’in sürüldüğü iddia edilmişti. İBB Başkanı tarafından bizzat söylenen iddiaların ardından İmamoğlu’nun Zengin’in ceza vermekte acele ettiği, zaten kararın çok önceden belli olduğu savunma makamı olarak sadece usuli işlemlerin yapıldığını öne sürerek reddi hakim talebinde bulunduğu öğrenildi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle açılan davanın hâkimi Hüseyin Zengin'in sürüldüğü iddia edilmişti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı aracılığıyla mahkemeye başvurduğu ve hakim Hüseyin Zengin hakkında reddi hakim talebinde bulunduğu ortaya çıktı.
"BU DAVADAN CEZA ÇIKMAZ"
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve bazı gazeteciler İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği davanın ilk hakimi Hüseyin Zengin'in yakın çevresine 'Bu davadan ceza çıkmaz' dediğini iddia etti. Bu iddianın ardından hakimin Samsun'a sürüldüğü öne sürüldü.
Ancak elde edilen bilgilere göre, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu avukatı aracılığıyla, kendisine ceza vermeyeceği için sürüldüğünü iddia ettiği hakim Hüseyin Zengin hakkında reddi hakim talebinde bulunduğu öğrenildi.
Davanın görüldüğü İstanbul Anadolu 7'nci Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilen talepte hakimin, davada ceza vermekte acele ettiği belirtildi. İmamoğlu'nun avukatı aracılığıyla reddi hakim talebindeki yazısında şu ifadeler dikkat çekti:
"Savunma olarak ne dersek diyelim hükmün zaten hazır olduğu, şeklen beyanlarımızın alındığının ortaya çıktığı kanaatindeyiz. Bu eksikliğin, adaletsizliğin bağımsız ve tarafsız bir mahkeme önünde adli bir yargılama ile giderileceğinden emin olmak istiyoruz. Aksi durum savunma olarak ne dersek diyelim, ne delil ortaya koyarsak koyalım kararın zaten hazır olduğu, şeklen bazı usul işlemlerinin yapılacağı konusunda şüphe oluşmasına yol açabilecektir, yargılamanın bu şüphelerden arındırılması gereklidir."
İlgili yazının sonuç ve talep bölümünde ise şunlara yer verildi: Adalete olan güvenin zedelenmemesi yargılamanın daha sağlıklı bir ortamda yapılabilmesi adına, silahların eşitliği ve adil yargılama ilkelerini ihlal eden, tarafsızlığı konusunda şüphe oluşan sayın hakim Hüseyin Zengin'in CMK 24/1 kapsamında reddi talebimizin kabulüne karar verilmesini, bu konuda karar verilinceye kadar hiçbir usulü işlemin yapılmamasını vekaleten arz ve talep ederiz."
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