Ekrem İmamoğlu’nun hakaret davasında önemli gelişme! Meğer avukatları reddi hakim talebinde bulunmuş

"Savunma olarak ne dersek diyelim hükmün zaten hazır olduğu, şeklen beyanlarımızın alındığının ortaya çıktığı kanaatindeyiz. Bu eksikliğin, adaletsizliğin bağımsız ve tarafsız bir mahkeme önünde adli bir yargılama ile giderileceğinden emin olmak istiyoruz. Aksi durum savunma olarak ne dersek diyelim, ne delil ortaya koyarsak koyalım kararın zaten hazır olduğu, şeklen bazı usul işlemlerinin yapılacağı konusunda şüphe oluşmasına yol açabilecektir, yargılamanın bu şüphelerden arındırılması gereklidir."

İlgili yazının sonuç ve talep bölümünde ise şunlara yer verildi: Adalete olan güvenin zedelenmemesi yargılamanın daha sağlıklı bir ortamda yapılabilmesi adına, silahların eşitliği ve adil yargılama ilkelerini ihlal eden, tarafsızlığı konusunda şüphe oluşan sayın hakim Hüseyin Zengin'in CMK 24/1 kapsamında reddi talebimizin kabulüne karar verilmesini, bu konuda karar verilinceye kadar hiçbir usulü işlemin yapılmamasını vekaleten arz ve talep ederiz."