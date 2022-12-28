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Konya merkezli FETÖ operasyonu: 3 zanlı gözaltına alındı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.12.2022
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Konya merkezli FETÖ operasyonu: 3 zanlı gözaltına alındı

Son dakika haberi... FETÖ'ye yönelik operasyonlar sürüyor. Konya merkezli 4 kentte Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik eş zamanlı operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

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