27 Aralık 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika | Emniyet gece gündüz demeden FETÖ'nün peşinde! İşte operasyonlarda son durum

Son dakika | Emniyet gece gündüz demeden FETÖ'nün peşinde! İşte operasyonlarda son durum

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.12.2022 Güncelleme Tarihi: 27.12.2022
ABONE OL
Son dakika | Emniyet gece gündüz demeden FETÖ’nün peşinde! İşte operasyonlarda son durum

Son dakika haberi... Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı, FETÖ ile mücadele kapsamında yapılan operasyonlar hakkında önemli bir açıklama yaptı. Örgütün nüfuz ettiği tüm alanları temizlemek için gece gündüz iz süren emniyet, gelinen son noktayı gözler önüne serdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar sonucunda;

Erzurum Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, örgütün sözde "Askeri Mahrem Yapılanması" içerisinde faaliyette bulunduğu değerlendirilen, geçmiş yıllarda yapılan Deniz Harp Okulu ve Deniz Astsubay MYO mülakat sınavlarına ilişkin bilirkişi raporlarında belirtilen tespitler doğrultusunda (5) şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda (5) Eski Askeri Okul Öğrencisi şahıs,

Amasya Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, örgütün sözde "Askeri Mahrem Yapılanması" içerisinde faaliyette bulunduğu değerlendirilen, "BYLOCK" içerikleri ile ifade ve teşhislerde adı geçen (5) şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda (2)'si Öğretmen (Aktif) ve (1)'i İmam-Hatip (Aktif) olmak üzere (3) şahıs,

Kayseri Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, örgüt içerisinde faaliyette bulunduğu değerlendirilen, örgütün sözde güvenli olarak tabir edilen "Örgüt Evlerinde" kaldıkları ve firari olarak aranma kayıtlarının olduğu tespit edilen (4) şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda (1)'i İhraç Hâkim, (1)'i İhraç Vergi Müfettiş Yardımcısı, (1)'i İhraç Astsubay olmak üzere (3) şahıs,

Denizli Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, örgüt içerisinde "Çeşitli Meslek Gruplarında" faaliyette bulunduğu değerlendirilen, Ankesörlü/Kontörlü telefonlarla iletişim kurdukları ve örgütün kripto haberleşme programı "BYLOCK" kullanıcısı olduğu tespit edilen (2) şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda (1)'i Avukat ve (1)'i Hemşire (Aktif) olmak üzere (2) şahıs,

Bolu Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, örgüt içerisinde faaliyette bulunduğu değerlendirilen ve örgütün kripto haberleşme programı "BYLOCK" kullanıcısı olduğu tespit edilen (2) şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda (1)'i Uzman Doktor (İhraç) ve (1)'i Emekli (2) şahıs olmak üzere,

Ülke genelinde toplam (15) şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Firari (3) şahsın yakalamasına yönelik çalışmalara devam edilmektedir. Ayrıca aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirilmiştir.

Terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik çalışmalar kararlılıkla sürdürülmektedir.

*Kamuoyuna saygıyla duyurulur*

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA