Son dakika | Emniyet gece gündüz demeden FETÖ’nün peşinde! İşte operasyonlarda son durum

Kayseri Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, örgüt içerisinde faaliyette bulunduğu değerlendirilen, örgütün sözde güvenli olarak tabir edilen "Örgüt Evlerinde" kaldıkları ve firari olarak aranma kayıtlarının olduğu tespit edilen (4) şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda (1)'i İhraç Hâkim, (1)'i İhraç Vergi Müfettiş Yardımcısı, (1)'i İhraç Astsubay olmak üzere (3) şahıs,