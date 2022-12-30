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FETÖ’den aranıyordu! Elbise dolabında yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.12.2022
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FETÖ’den aranıyordu! Elbise dolabında yakalandı

Düzce’de FETÖ terör örgütü üyeliğinden 6 yıl 14 ay kesinleşmiş cezası bulunan bir kişi, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ekipleri tarafından elbise dolabında saklanırken yakalandı.

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