Van’da deprem son dakika | 2 Ocak Van depremi şiddeti ve merkez üssü neresi? AFAD ve Kandilli son depremler

Van'da deprem... Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Van'ın Tuşba ilçesine bağlı Değirmenözü mahallesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Deprem, saat 8.44'te yerin 5 kilometre altında gerçekleşti.

Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı gelen ilk bilgiler arasında.

İşte deprem merkez üssü:

AFAD ise depremin büyüklüğünü 3.9 olarak duyurdu.