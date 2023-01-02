Van'da deprem son dakika | 2 Ocak Van depremi şiddeti ve merkez üssü neresi? AFAD ve Kandilli son depremler
Son dakika... Van'da 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre, saat 4.44'te yerin 5 kilometre altında gerçekleşen deprem, çevre ilçelerde de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde, gelen ilk bilgilere göre can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi. İşte AFAD ve Kandilli'den alınan verilere göre, 2 Ocak son depremler açıklamaları...
Van'da deprem... Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Van'ın Tuşba ilçesine bağlı Değirmenözü mahallesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Deprem, saat 8.44'te yerin 5 kilometre altında gerçekleşti.
Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı gelen ilk bilgiler arasında.
İşte deprem merkez üssü:
AFAD ise depremin büyüklüğünü 3.9 olarak duyurdu.
SON DEPREMLER (2 OCAK 2022)
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2023.01.02 08:44:59 38.8013 43.5420 5.0 -.- 3.8 4.1 DEGIRMENOZU-(VAN) İlksel
2023.01.02 08:28:07 36.4620 21.6688 74.6 -.- 4.2 4.2 YUNANISTAN İlksel
2023.01.02 07:21:06 36.0588 31.5057 13.2 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel
2023.01.02 07:15:25 40.7858 30.9380 13.8 -.- 1.6 -.- ZEKERIYAKOY-GOLYAKA (DUZCE) İlksel
2023.01.02 06:35:27 38.0588 42.7347 7.7 -.- 1.8 -.- YAYLAKONAK-BAHCESARAY (VAN) İlksel
2023.01.02 06:12:22 37.0855 35.8448 9.8 -.- 2.0 -.- INCETARLA-CEYHAN (ADANA) İlksel
2023.01.02 05:56:38 40.2538 31.7638 2.7 -.- 1.9 -.- YILDIZ-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2023.01.02 05:53:28 39.8003 33.3708 5.0 -.- 1.5 -.- BEDESTEN-YAHSIHAN (KIRIKKALE) İlksel
2023.01.02 05:46:08 38.7148 39.9583 7.6 -.- 2.2 -.- SENOVA-KOVANCILAR (ELAZIG) İlksel
2023.01.02 05:21:49 39.5387 26.1348 3.5 -.- 1.4 -.- GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2023.01.02 05:07:48 37.3405 29.4768 14.0 -.- 0.9 -.- KUMAFSARI-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
2023.01.02 05:00:14 37.3305 29.4262 16.4 -.- 0.8 -.- BEDIRBEY-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
2023.01.02 04:51:44 37.3972 37.0897 5.0 -.- 2.8 -.- MAKSUTUSAGI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.01.02 04:49:41 36.5038 29.2203 5.0 -.- 1.4 -.- MINARE-FETHIYE (MUGLA) İlksel
2023.01.02 04:42:14 37.3612 29.5157 2.1 -.- 3.3 3.4 GUMUS-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
2023.01.02 03:08:34 38.9638 27.9122 3.4 -.- 1.2 -.- CAMONU-AKHISAR (MANISA) İlksel
2023.01.02 02:52:01 40.6182 28.9748 6.9 -.- 3.0 -.- ESENKOY-CINARCIK (YALOVA) İlksel
2023.01.02 02:02:06 40.6365 35.2538 6.4 -.- 1.9 -.- TANRIVERMIS-MECITOZU (CORUM) İlksel
2023.01.02 01:30:37 35.1558 27.2513 23.4 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2023.01.02 00:44:15 38.3222 27.1782 5.0 -.- 1.4 -.- GAZIEMIR (IZMIR) İlksel
2023.01.02 00:25:16 38.5207 39.1328 8.4 -.- 1.9 -.- BADEMPINARI-(ELAZIG) İlksel
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Asgari ücret zamlı maaşlar bu ay verilecek mi? 2023 yeni asgari ücret ne zaman, hangi tarihte yatacak?
- Yalı Çapkını için flaş iddia! 2 hafta yayınlanmayacak! Ünlü oyuncunun paylaşımı ile ortaya çıktı
- Masterchef 2022 bugün var mı yok mu? Masterchef final mi yaptı, yeni bölüm neden yok?
- Yargı bu akşam var mı, yok mu? Yargı yeni bölüm neden yok, final mi yaptı? 1 Ocak Kanal D yayın akışı...
- 2023 araç muayene ücreti ne kadar, kaç TL oldu? 2023 yılı araç muayene ücretleri açıklandı mı? İşte fiyatlar...
- Öğretmen, polis, sağlık çalışana zam! En az 10.754 MAAŞ! 15 puan refah payı + %34.53 enflasyon oranı! Tıkla yeni maaş tablosunu öğren!
- Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı mı, belli oldu mu? Aralık ayı TEFE-TÜFE enflasyon oranları hangi gün açıklanacak?
- Bedelli askerlik tarihleri belli oldu mu? Bedelli askerlik başvuru tarihleri açıklandı mı?
- Yalı Çapkını 16. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? Yalı Çapkını 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ferit, Seyran'a kök söktürüyor...
- ŞOK hangi ürünlerde fiyatları sabitledi? ŞOK fiyatı sabitlenen 1.000 ürün hangileri?
- Bugün İstanbul'da toplu taşıma bedava mı? 1 Ocak 2023 Pazar günü Marmaray, metrobüs, metro, İETT ücretsiz mi?
- EYT 18 yaşından önce geçerli mi son dakika? 18 yaş öncesi sigorta girişi EYT'de geçerli olacak mı? Staj ve çıraklık...