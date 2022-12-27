MİT’in yakalayarak Türkiye’ye getirdiği FETÖ’cü Uğur Demirok hakkında dava açıldı! Her şeyi tek tek itiraf etti

Sanığın FETÖ/PDY silahlı terör örgütü içerisinde 1990'lı yılların sonundan itibaren 2016 yılına kadar aktif olarak yer aldığı, örgüt içerisinde farklı ve çok sayıda görevi yerine getirdiği, ByLock ve Eagle programlarını kullandığı anlatılan iddianamede, örgüt içerisinde kod isim kullanan sanığın emniyet mahrem yapılanması içerisinde sorumlu düzeyde faaliyette bulunduğu aktarıldı.

İddianamede sanığın örgüt adına sorumlu olarak bulunduğu şahıslardan himmet topladığı, süreklilik ve etkinlik arz edecek şekilde örgütün hiyerarşik yapısı içerisinde yer aldığı vurgulandı.

Sanık hakkında yapılan teşhislere de yer verilen iddianamede, bu ifadelerde sanığın örgüt okullarında yaz dönemlerinde yapılan kamp organizasyonlarını organize ettiği, beğendiği biriyle resmi nikah kıyan bir şahsı ise azarlayıp örgüte ihanetle suçladığı aktarıldı.