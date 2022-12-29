Meral Akşener'den Kılıçdaroğlu'na "yolun sonu göründü" mesajı! 6'lı masada iş inada bindi
Meral Akşener, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na cumhurbaşkanlığı adaylığı yolunu birkez daha kapattı. İYİ Parti lideri, sosyal medyadan yaptığı videolu paylaşımda adaylık konusunda net ifadeler kullandı. Akşener sözlerinde "13. cumhurbaşkanı 6'lı masanın önerdiği isim olacak. Hiç merak etmeyin" dedi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık konusundaki ısrarlı tavrına karşılık Akşener, ünlü türkücü Musa Eroğlu ile hafızalara kazınan "Yolun Sonu Görünüyor" müziği eşliğinde çektiği video ile yanıt verdi. Şimdi gözler Kılıçdaroğlu'nun hamlesinde...
İYİ Parti lideri Meral Akşener, "#akşenereçağrı" hashtaginde gelen yorumlara video çekerek yanıt verdi. Akşener yayınladığı videoda kendisini takip edenlere çok net bir mesaj verdi. Meral Akşener, cumhurbaşkanı adayı konusunda 6'lı masanın önereceği isim hakkındaki düşüncelerini üstüne basa basa ifade etti.
6'LI MASADA TAHT OYUNLARI NASIL BAŞLADI?
Bilindiği üzere, 6'lı masa Başkan Erdoğan karşısında çıktığı tüm seçimleri kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu'nu aday göstermek istemiyor. CHP lideri ise bunun tam tersi tüm temaslarını ve ilişkilerini cumhurbaşkanı adayı olabilmek üzere kurdu. Bunun adına siyasi destek bulmak için ABD'ye, para bulmak için İngiltere'ye çıkarma yaptı. İmamoğlu'nun Saraçhane şovuna son vermek için de Almanya seferinden hızlıca dönerek "ben buradayım" mesajını verdi.
İMAMOĞLU TESLİM OLUNCA AKŞENER HAREKETE GEÇTİ
Meral Akşener, siyasi bir oyun kurarak Kılıçdaroğlu'nun yokluğunda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun elinden tutup, Saraçhane'de önemli bir siyasi mühendislik çalışmasına imza attı. İmamoğlu adeta "aday benim" söylemi üzerinden giriştiği yolda CHP Genel Başkanı tarafından engellendi. Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı'na önce "16 milyonun başkanısın" dedi. Ardından mesajını Ekrem İmamoğlu'na iyice yerleştirmek isteyen CHP lideri Ankara'da hizaya çekti. Başkent'te aldığı ders karşısında İmamoğlu İstanbul'da "Kılıçdaroğlu adaydır" diyerek teslim oldu.
SİYASİ NEZAKETE SIĞMAYAN TAVIR VE HAREKET: SARAÇHANE ŞOVU
CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu'nun, Kılıçdaroğlu tarafından sineye çekildiği gören Akşener, soluğu canlı yayında aldı. Kendisine Saraçhane'de yapılan siyasi mühendislik sorusuna "Kimseden izin alma mecburiyetim yok" diyerek, kendi adayını seçtirmek için siyasi nezakete sığmayan hareketlerde bulunacağının altını çizdi.
KILIÇDAROĞLU'NA MUSA EROĞLU'NDAN YOLUN SONU GÖRÜNÜYOR TÜRKÜLÜ GÖNDERME
Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda Kılıçdaroğlu ile arayı iyice açan Meral Akşener, kendisine gelen mesajlara karşılık önemli bir video çekti. Musa Eroğlu'nun okumasıyla hafızalara kazınan "Yolun Sonu Görünüyor" türküsünün müziğiyle yanıt verdiği videoda İYİ Parti lideri şu ifadeleri kullandı:
"Sevgili gençler, değerli takipçilerim cumhurbaşkanlığı seçimine dair görüşlerinizi içeren 1.500'ü aşkın mailiniz bize ulaştı. Gençlik politikalarından arkadaşlarımız tek tek okudular. Bazılarına da ben baktım. Bakmaya devam ediyorum. Endişelerinizi anlıyorum. Mesajınızı aldım. Şundan emin olun. Bunu bir söz olarak kabul edin. 13. cumhurbaşkanı, bu ülkenin 13. cumhurbaşkanı 6'lı masanın önerdiği isim olacak. Hiç merak etmeyin. Çok az kaldı."
KİMİN DEDİĞİ OLACAK?
Bir yanda kendi belirlediği ismi 6'lı masaya kabul ettirmek için siyasi nezakete sığmayacak tavır ve hareketlerde bulunan Meral Akşener, diğer yanda çıktığı tüm seçimleri kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu... Şimdi gözler CHP liderinin Akşener'e vereceği yanıtta...
İŞTE SOSYAL MEDYA KULLANICILARINDAN GELEN O MESAJLAR
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