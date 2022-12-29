Meral Akşener'den Kılıçdaroğlu'na "yolun sonu göründü" mesajı! 6'lı masada iş inada bindi

"Sevgili gençler, değerli takipçilerim cumhurbaşkanlığı seçimine dair görüşlerinizi içeren 1.500'ü aşkın mailiniz bize ulaştı. Gençlik politikalarından arkadaşlarımız tek tek okudular. Bazılarına da ben baktım. Bakmaya devam ediyorum. Endişelerinizi anlıyorum. Mesajınızı aldım. Şundan emin olun. Bunu bir söz olarak kabul edin. 13. cumhurbaşkanı, bu ülkenin 13. cumhurbaşkanı 6'lı masanın önerdiği isim olacak. Hiç merak etmeyin. Çok az kaldı."

KİMİN DEDİĞİ OLACAK?

Bir yanda kendi belirlediği ismi 6'lı masaya kabul ettirmek için siyasi nezakete sığmayacak tavır ve hareketlerde bulunan Meral Akşener, diğer yanda çıktığı tüm seçimleri kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu... Şimdi gözler CHP liderinin Akşener'e vereceği yanıtta...

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