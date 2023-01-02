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Davutoğlu 'çoklu aday' için ikna turuna çıktı: Önce Kılıçdaroğlu sonra Akşener! Kritik soruya cevap veremediler!

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Giriş Tarihi: 02.01.2023 Güncelleme Tarihi: 02.01.2023
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Davutoğlu ’çoklu aday’ için ikna turuna çıktı: Önce Kılıçdaroğlu sonra Akşener! Kritik soruya cevap veremediler!

Kemal Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener arasında yaşanan 'adaylık' krizi geçtiğimiz hafta zirveye ulaşmış, iki lider gerilim dolu görüşmesinden açıklama yapmadan ayrılmıştı. Gelişmelere ilişkin konuşan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, masanın içler acısı halini itiraf etmiş, "Altılı Masa gerektiğinde anlaşıp iki aday çıkarabilir." demişti. Davutoğlu, bugün iki lideri ziyaret etti, söz konusu gelişme ise "çoklu aday için ikna turu" şeklinde yorumlandı.

Kemal Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener arasında yaşanan 'adaylık' krizi geçtiğimiz hafta zirveye ulaştı.

CHP'ye yakın kaynaklar, Akşener'in masayı dağıtacağını iddia etti, iki liderin görüşmesi sonrasında herhangi bir açıklama yapılmadı.

Gelişmelere ilişkin katıldığı canlı yayında konuşan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, masanın içler acısı halini itiraf etti.

"Altılı Masa gerektiğinde anlaşıp iki aday çıkarabilir." diyen Davutoğlu, "6'lı masayı hep beraber kurduk, iki liderin bu masayı dağıtma hakları yok." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Gelecek Partisi'nin, CHP'nin çoklu aday hamlesine "6'lı Masa iki aday da çıkarabilir" açıklamasıyla destek vermesi tüm dikkatleri üzerine topladı.

DAVUTOĞLU'NDAN AKŞENER VE KILIÇDAROĞLU'NA ZİYARET

Tüm bu yaşananların gölgesinde masanın 5 Ocak'taki toplantısı öncesi Ahmet Davutoğlu hem Kemal Kılıçdaroğlu'nu hem de Meral Akşener'i ziyaret etti.

KRİZ SÖYLENTİLERİNİ GÜÇLENDİREN SESSİZLİK

Davutoğlu'nu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek karşıladı.

Basına kapalı yapılan toplantı, yaklaşık 2 saat sürdü. Görüşme sonunda Kılıçdaroğlu, Davutoğlu'nu kapıya kadar uğurladı.

Bu sırada bir basın mensubu, liderlere "CHP ve İYİ Parti arasındaki polemiğin masanın 4 üyesini rahatsız ettiği yönünde söylemler var. Değerlendirmeleriniz neler?" sorusunu yöneltti. Ancak liderler, bu soruya yanıt vermedi.

AKŞENER İLE 2.5 SAATLİK ZİRVE

CHP ziyaretinin ardından İYİ Parti'ye geçen Davutoğlu, Meral Akşener ile görüştü. Basına kapalı görüşme 2,5 saat sürdü. Görüşme sonrası Akşener, Davutoğlu'nu kapıya kadar uğurladı. İkili kapıda tokalaşırken, basın mensuplarının sorularına yanıt vermedi.

ÇOKLU ADAY İÇİN İKNA TURU

Bilindiği üzere Ahmet Davutoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun çoklu aday söylemine destek veriyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise 'tek ve ortak aday' kararlılığında.

Davutoğlu'nun yaptığı bu ziyaret 'çoklu aday için ikna turu' yorumlarını da beraberinde getirdi.

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