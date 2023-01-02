Davutoğlu ’çoklu aday’ için ikna turuna çıktı: Önce Kılıçdaroğlu sonra Akşener! Kritik soruya cevap veremediler!

"Altılı Masa gerektiğinde anlaşıp iki aday çıkarabilir." diyen Davutoğlu, "6'lı masayı hep beraber kurduk, iki liderin bu masayı dağıtma hakları yok." ifadelerini kullandı.



Öte yandan Gelecek Partisi'nin, CHP'nin çoklu aday hamlesine "6'lı Masa iki aday da çıkarabilir" açıklamasıyla destek vermesi tüm dikkatleri üzerine topladı.