İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan dikkat çeken Meral Akşener sözleri: Girdiği her oluşumu dağıtır

HEDEFİMİZ KADINA 'SIFIR' ŞİDDET

Kades programımıza İtalya'da ödül verilmesi, bu işin küreselliğinin en açık delilidir. Eskiden sıradan bir asayiş başlığı olarak görülen bu meseleyle ilgili Türkiye, 6284 sayılı kanundan itibaren özel bir gayret ortaya koyuyor. 2015'te yıllık 360 kadın cinayetini konuşuyorduk, bu yıl 271 seviyesine indik. Fakat sorun sadece cinayet sayısı değil, bir de şiddet var. Kades programımızı şu ana kadar 4.7 milyon kadın cep telefonlarına indirdi. Bu 4.7 milyon ihbar kanalı, 4.7 milyon göz demektir. Öte yandan Elektronik Kelepçe İzleme Merkezi ile vaka takibi yapıyoruz. Sadece ihbar kanalıyla değil, toplumsal farkındalık alanıyla da ilgileniyoruz. "Kadına El Kalkamaz" adlı bir kampanya başlattık ve bu çerçevede şu ana kadar tam 8.2 milyon erkeğe temel farkındalık eğitimlerimizi ulaştırdık. Nasıl bir gayret içinde olduğumuzun, bu meseleyi nasıl ciddiye aldığımızın belki de en net göstergelerinden biri de budur.

Tüm bu adımların, çabanın sonucunu alıyoruz ve sadece bir slogan olarak değil, inanarak söylemek isterim ki bu konuda hedefimiz "Sıfır Şiddet"'tir ve biz bu hedefi yakalayacağımıza inanıyoruz.