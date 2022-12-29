Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'e yeni gönderme: "Dilimizde tüy bitti" Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a veto sonrası çoklu aday sinyali

DİLİMİZDE TÜY BİTTİ EKREM İMAMOĞLU VE MANSUR YAVAŞ GÖREVİNİN BAŞINDA

Kılıçdaroğlu, "Adaylık tartışmasında sizinle birlikte ismi en çok geçen iki belediye başkanı Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş. Cumhurbaşkanı adaylığı formülünde Ekrem ve Mansur Bey var mı yok mu?" sorusuna şu yanıtı verdi;

"İki belediye başkanımız görevlerinin başında ve çalışıyorlar. Cumhurbaşkanı adayını belirleyecek olan da altılı masa. Dilimizde tüy bitti. Altı lider bir arada cumhurbaşkanı adayını belirleyeceğiz. Kim olacak, oturacağız, konuşacağız, tartışacağız."