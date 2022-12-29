Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'e yeni gönderme: "Dilimizde tüy bitti" Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a veto sonrası çoklu aday sinyali
Millet İttifakı içinde yaşanan adaylık krizi her geçen gün büyürken Kılıçdaroğlu ve Akşener restleşmesinde de karşılıklı açıklamalar sürüyor. İmamoğlu ile birlikte Kılıçdaroğlu'na "Saraçhane Operasyonu" çeken Akşener Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmede "kazanacak aday" vurgusunu sürdürdü. Kılıçdaroğlu ise bugün İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a bir kez daha kapıyı kapatırken "Dilimizde tüy bitti. İki belediye başkanımız görevlerinin başında ve çalışıyorlar." ifadelerini kullandı.
Millet İttifakı'nda yaşanan adaylık krizi tüm hızıyla sürerken Kılıçdaroğlu ile Akşener arasındaki gerilim de her geçen gün yeni bir boyut kazanıyor.
"SARAÇHANE OPERASYONU"
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener ile İBB Başkanı İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'na düzenlediği "Saraçhane Operasyonu" sonrasında iki lider apar topar Ahlatlıbel'de bir toplantı kararı aldı.
ADAYIM VURGUSU
Görüşmede Kılıçdaroğlu yine adaylığına yönelik vurgu yaparken, Akşener ise "kazanacak aday" cümlesinde ısrarcı oldu.
ASIK SURATLARI YORUMLADI
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde CHP muhabirleriyle yıl sonu değerlendirme toplantısında bir araya geldi.
Kılıçdaroğlu Akşener ile yaptığı görüşme sonrasında paylaşılan fotoğraflarda krizin suratlarına yansımasını yorumladı.
BİRAZ CİDDİ Mİ DURMUŞUZ?
Kılıçdaroğlu suratlarının asık olduğu yorumlarıyla ilgili, "Biraz ciddi mi durmuşuz. Ben de fotoğrafları görmedim ama bakmam lazım." derken daha sonra görüşmeyi "Son derece gayet keyifli sohbet oldu" şeklinde yorumladı.
ÇOKLU ADAY SİNYALİ
Kılıçdaroğlu 6'lı masa için çoklu adaylık sinyali de verdi. Daha önce çoklu adaya ilişkin soruya, bu konuyu hiç konuşmadıkları yönünde yanıt verdiğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Altılı masada konuşulmadı. Ama birisi gelir konuşursa konuşuruz. İlla çoklu aday olacak, tekli aday olacak değil. Şu ana kadar altılı masada cumhurbaşkanı adaylığı konusu konuşulmadı. Sadece cumhurbaşkanının nitelikleri konuşuldu ve o nitelikler bir metne bağlandı, kamuoyuyla paylaşıldı." dedi.
İMAMOĞLU VE YAVAŞ'A VETO
Çoklu adaylık sinyali veren Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener'in her fırsatta adını ön plana çıkardığı Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı bir kez daha veto etti.
DİLİMİZDE TÜY BİTTİ EKREM İMAMOĞLU VE MANSUR YAVAŞ GÖREVİNİN BAŞINDA
Kılıçdaroğlu, "Adaylık tartışmasında sizinle birlikte ismi en çok geçen iki belediye başkanı Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş. Cumhurbaşkanı adaylığı formülünde Ekrem ve Mansur Bey var mı yok mu?" sorusuna şu yanıtı verdi;
"İki belediye başkanımız görevlerinin başında ve çalışıyorlar. Cumhurbaşkanı adayını belirleyecek olan da altılı masa. Dilimizde tüy bitti. Altı lider bir arada cumhurbaşkanı adayını belirleyeceğiz. Kim olacak, oturacağız, konuşacağız, tartışacağız."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- EYT'de staj ve çıraklık sigortası başlangıç sayılacak mı? Staj ve çıraklık süreleri EYT kapsamına dahil edilecek mi?
- SGK sicil no nedir, ne anlama geliyor? SSK sicil no nereden, nasıl öğrenilir? Sorgulama ekranı...
- TOKİ İzmir kura sonuçları açıklandı mı? 2022 TOKİ İzmir TOKİ çekimi ne zaman? 5.ETAP KURA TAKVİMİ!
- Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman? Arka Sokaklar bu hafta yeni bölüm gelecek mi? 30 Aralık Yayın Akışı
- Sivasspor Galatasaray İLK 11'LER | Sivasspor-GS maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- İstanbul'da doğal gaza indirim geldi mi, ne zaman gelecek? Son dakika | Doğal gaza indirim ne kadar, kaç TL olacak?
- Girişimci kredi başvurusu ne zaman, kimlere verilecek? 6 ay geri ödemesiz Girişimci kredisi başvuru şartları neler?
- Açık Lise sınav sonucu ne zaman açıklanacak? AÖL 1. dönem sınav sonuçları belli oldu mu? 2022-2023 AÖL iptal edilen sınavlar tekrar yapılacak mı?
- 2023 EYT MAAŞ HESABI | Enflasyon oranına göre en düşük EYT aylığı ne kadar olacak? İşte, emekli maaş tahminleri...
- EYT'lilere ÇİFTE BAYRAM! 7.500 TL'ye varan PROMOSYON + 2 İKRAMİYE! Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank... Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?
- TAHSİS İÇİN SON 3 GÜN! 1 Ocak'tan itibaren değişiyor! 2023 Askerlik ve doğum borçlanması ne kadar olacak? EYT askerlik, doğum borçlanması nasıl yapılır?
- Sağlık Bakanlığı 1468 işçi alımı BAŞVURU EKRANI | İŞKUR işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? Şartları neler? KPSS şartsız, ilkokul mezunu...