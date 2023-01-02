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Türkiye Bulgaristan'a doğal gaz satacak! Enerji Bakanı Fatih Dönmez duyurdu: Anlaşma yarın imzalanacak

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.01.2023 Güncelleme Tarihi: 02.01.2023
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Türkiye Bulgaristan’a doğal gaz satacak! Enerji Bakanı Fatih Dönmez duyurdu: Anlaşma yarın imzalanacak

Enerji Bakanı Fatih Dönmez yaptığı açıklamada "Türkiye Bulgaristan'a doğal gaz satacak. Anlaşma yarın imzalanacak" ifadelerini klullandı.

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