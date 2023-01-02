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Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Nuşirevan Elçi CHP'nin özerklik planını itiraf etti

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Giriş Tarihi: 02.01.2023 Güncelleme Tarihi: 02.01.2023
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Kılıçdaroğlu’nun danışmanı Nuşirevan Elçi CHP’nin özerklik planını itiraf etti

Terör örgütü PKK ve teröristbaşı Abdullah Öcalan'a verdiği destekle tanınan, geçtiğimiz günlerde de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından hukuk ve siyasi işler başdanışmanı olarak atanan Nuşirevan Elçi, skandal bir açıklamaya imza attı. Elçi, CHP'nin projeleri arasında özerkliğin de olduğunu itiraf ederek, "Tüm yetki ve imkanların tek bir yerde toplanması zaten başından beri yanlıştı." diye konuştu. Elçi, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Kürdistan' lafından rahatsız olmadığını da söyledi.

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu ile ittifak kuran CHP, ikili ilişkileri kuvvetlendirmek maksadıyla eski Şırnak Barosu Başkanı terör destekçisi Nuşirevan Elçi'yi partiye katmıştı.

CHP'de, "Hukuki ve siyasi" konularda çalışma yapmak üzerine görevlendirilen Elçi, PKK'ya verdiği destekle gündeme gelmişti.

ÖZERKLİK İTİRAFI

Elçi, CHP Genel Merkezi'nde verdiği röportajda bu kez 'özerklik' itirafında bulundu. Erbil merkezli Rudaw'a konuşan Elçi, CHP'nin projeleri arasında özerklik olduğunu söyledi.

"YEREL YÖNETİMLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ DİYORUZ ARTIK ADI ÖZERKLİK VEYA BAŞKA TÜRLÜ DE KONULABİLİR"

Elçi kendisine yöneltilen, "CHP'nin şu an Kürt hakları konusundan ne tür bir projesi bulunuyor? Yani programında Kürtlerin haklarının verilmesi konusunda nasıl bir programı var CHP'nin?" sorusuna verdiği yanıtla CHP'nin bölücü planını itiraf etti.

Elçi, yanıtında, "Zaten CHP iktidar olmadığı sürece bu sorunu çözemez. Projeleri tabii ki var. Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi diyoruz artık adı özerklik veya başka türlü de konulabilir. Bunun değiştirilmesi gerekiyor zaten. Tüm yetki ve imkanların tek bir yerde toplanması zaten başından beri yanlıştı." ifadelerini kullandı.

"KILIÇDAROĞLU KÜRDİSTAN LAFINDAN RAHATSIZ OLMUYOR"

Elçi Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Kürdistan' lafından rahatsız olmadığını da söyledi. Elçi, Kemal Kılıçdaroğlu için daha önce gündeme gelen "Kürdistan lafından çok rahatsız oluyorum" dediği iddiasının doğru olmadığını belirterek şu itirafı yaptı:

"Bu sözleri duyduktan sonra, ben de kendisine sordurdum ve "ben böyle bir şey demedim" dedi. Bunu ben de google de diğer yerlerde baktım araştırdım. Böyle bir şey dememiş. Böyle bir şey söylediğini belirten kimse iftira atmıştır."

KEMAL KILIÇDAROĞLU ADAY OLURSA HDP DESTEK VERİR

HDP'ye olan yakınlığıyla da bilinen Elçi 2023 seçimleri için Kemal Kılıçdaroğlu'na HDP'den destek geleceğini de söyledi.

Elçi kendisine yöneltilen "HDP'nin destekleyeceği bir aday çıkabilir mi?" sorusuna verdiği "Bugün muhalefet içerisinde Türkiye'deki bu düzensizliği ortadan kaldıracak ve yaraşır bir sistem getirebilecek her kesim Kemal Bey aday olduğunda ona oy verecek." yanıtıyla HDP'nin Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini söyledi.

NUŞİREVAN ELÇİ'NİN SKANDAL PAYLAŞIMLARI

İşte Elçi'nin terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ı öven ve terör örgütü PKK'yı simgeleyen paylaşımlarından bazıları;

CHP’nin yeni isminden teröre destek

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