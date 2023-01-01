2022 Türkiye için ilklerin yılı oldu! İşte dünyaya parmak ısırtan projeler

Enerji krizlerinin daha da kızıştığı 2022'de, Türkiye enerji bağımsızlığı konusunda ciddi bir adım daha attı. Geçtiğimiz yıllardaki gaz keşiflerinden sonra Karadeniz'de yeni rezervlere ulaşıldı. Toplam 710 milyar metreküp gaz rezervi müjdesi geldi. Enerjide sevindiren bir haber de Artvin'den yükseldi. Avrupa'nın birinci, dünyanın beşinci dev barajı Yusufeli, su tutmaya başladı. Türkiye'nin enerjideki hamleleri bununla da sınırlı kalmadı TPAO'nun Gabar Dağı'ndaki sondaj çalışmalarında, 85 milyonun geleceği olan 150 milyon varillik petrol rezervine ulaşıldı.

Geride bıraktığımız 2022 yılında, Türkiye Yüzyılı Vizyonu çerçevesinde, tarihi başarılara imza atıldı. Güçlü ve kararlı liderlik sayesinde ülkemizde her alanda önemli gelişmeler yaşandı. Geçtiğimiz bir yıl içerisinde, küresel diplomasiye önderlik eden Türkiye'de; prestijli projeler büyük bir kararlılıkla hayata geçirildi.