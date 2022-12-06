Milli teknolojiler teröristlerin belini kırdı! İHA ve SİHA’lar kabusu oldu | Kaçacak yerleri kalmadı

İHA VE SİHA'LAR KÂBUSLARI OLDU

Milli İHA/SİHA teknolojisini kullanan Türkiye, birçok ülke silahlı kuvvetleri tarafından rol model olarak görülüyor. En ince detaylar dahi hesaba katılarak büyük özenle planlanan operasyonlarda İHA ve SİHA'lar yoluyla gerçek zamanlı hedef tespiti yapılıyor.