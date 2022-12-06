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Haberler Galeri Milli teknolojiler teröristlerin belini kırdı! İHA ve SİHA'lar kabusu oldu | Kaçacak yerleri kalmadı

Milli teknolojiler teröristlerin belini kırdı! İHA ve SİHA'lar kabusu oldu | Kaçacak yerleri kalmadı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) terörle mücadelede geliştirdiği yeni doktrinle alandaki dengeleri kökten değiştirdi. Her türlü zorlu iklim ve coğrafya şartlarında teröre karşı destan yazan TSK, milli teknolojiyle gücüne güç kattı. Artan nokta operasyon kabiliyeti, terör hedeflerini kaynağında buldu ve yok etti.

Sabah
Giriş Tarihi: 06.12.2022 06:58 Güncelleme Tarihi: 06.12.2022 06:58
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Milli teknolojiler teröristlerin belini kırdı! İHA ve SİHA’lar kabusu oldu | Kaçacak yerleri kalmadı

Tehdidi yerinde etkisiz hale getirme stratejisi çerçevesinde, TSK envanterine giren yeni silah sistemleri, teknolojik ve akıllı mühimmatlarla operasyon alanında "kuvvet çarpanı" avantajı elde etti. TSK kışın -39 derecede ve 8.5 metre karda, yazın 44 dereceyi bulan sıcakta, her türlü iklim şartında teknolojik gücünü ve yerli savunma sanayii birikimini kullanarak sonuç aldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Milli teknolojiler teröristlerin belini kırdı! İHA ve SİHA’lar kabusu oldu | Kaçacak yerleri kalmadı

Operasyon kabiliyetinde İHA/SİHA'ya dayalı harekât planlaması, yerli akıllı mühimmat kapasitesi ve elektronik harp imkânları sahada büyük üstünlük kazandırdı.

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Milli teknolojiler teröristlerin belini kırdı! İHA ve SİHA’lar kabusu oldu | Kaçacak yerleri kalmadı

Pençe serisi operasyonlarda kullanılan yenilikçi sistemler terör örgütünde çöküşü hızlandırdı. Terör örgütü yöneticilerinin, örgüt mensuplarına İHA'lardan kaçabilmesi için küçük gruplar halinde hareket etme, yerleşim yerlerinde tüneller kazarak hareket esnekliği kazanma talimatı verdiği ortaya çıktı.

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Milli teknolojiler teröristlerin belini kırdı! İHA ve SİHA’lar kabusu oldu | Kaçacak yerleri kalmadı

İHA VE SİHA'LAR KÂBUSLARI OLDU
Milli İHA/SİHA teknolojisini kullanan Türkiye, birçok ülke silahlı kuvvetleri tarafından rol model olarak görülüyor. En ince detaylar dahi hesaba katılarak büyük özenle planlanan operasyonlarda İHA ve SİHA'lar yoluyla gerçek zamanlı hedef tespiti yapılıyor.

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Milli teknolojiler teröristlerin belini kırdı! İHA ve SİHA’lar kabusu oldu | Kaçacak yerleri kalmadı

2015'ten bu yana ordunun envanterinde yer alan Bayraktar Taktik İHA'lar istihbarat, keşif ve gözetleme noktasında Türk askerinin en yakın destekçisi oldu. Teknik istihbarat ile alan ve adam istihbaratının da katkısıyla işaretlenen hedefler kara ateş destek vasıtalarıyla vuruldu.