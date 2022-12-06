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Milli teknolojiler teröristlerin belini kırdı! İHA ve SİHA'lar kabusu oldu | Kaçacak yerleri kalmadı
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) terörle mücadelede geliştirdiği yeni doktrinle alandaki dengeleri kökten değiştirdi. Her türlü zorlu iklim ve coğrafya şartlarında teröre karşı destan yazan TSK, milli teknolojiyle gücüne güç kattı. Artan nokta operasyon kabiliyeti, terör hedeflerini kaynağında buldu ve yok etti.