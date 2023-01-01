Portekiz'den geldi Çam Sakura'da Bakan Koca'ya dua etti: Lizbon'daki doktorlar da 'harika' diyor
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, yeni yıla sağlık çalışanlarıyla birlikte Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde girdi. Bakan Koca'nın yeni yılın ilk bebeğini ziyaret ettikten sonra Portekiz'den geldiğini söyleyen bir vatandaşla diyaloğu izleyenleri gülümsetti. Yapılan hizmetler nedeniyle Bakan Koca'ya dua eden vatandaş, "Size ne kadar dua etsem azdır. Portekiz'de bu hastaneyi söylüyorum 'harika' diyorlar" diye konuştu.
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, yeni yıla sağlık çalışanlarıyla birlikte Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde girdi.
Koca yeni yılın ilk bebeklerinin ailelerini tebrik etti.
Hastane koridorlarında gezdiği ve basın mensuplarının sorularını yanıtladığı sırada Portekiz'den geldiğini söyleyen bir vatandaş, Bakan Koca'nın yanına yaklaştı.
PORTEKİZ'DEN GELEN VATANDAŞLA GÜLÜMSETEN DİYALOG: "ON NUMARA HASTANE"
Bakan ile hatıra fotoğrafı çektiren vatandaş, "On numara hastane. Portekiz Lizbon'dan geldik. Kan değerlerim düşmüş, onun için geldim." diye konuştu.
"PORTEKİZ'DEKİ DOKTORLAR DA 'HARİKA' DİYORLAR"
Bakan'ın, "Var mı yapacağımız bir şey" sorusuna yanıt veren vatandaş, "Size ne kadar dua etsem azdır. Portekiz'deki doktorlara ne diyorum biliyor musunuz? 'Çam Sakura Hastanesini bilir misiniz?' dediğimde 'harika' diyorlar. Allah razı olsun sizden" ifadelerini kullandı.
BAKAN'A SARILIP AYRILDI
Vatandaş, Koca'ya sarıldıktan sonra o noktadan ayrıldı. Söz konusu anlar izleyenleri gülümsetti.
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