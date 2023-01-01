Portekiz’den geldi Çam Sakura’da Bakan Koca’ya dua etti: Lizbon’daki doktorlar da ’harika’ diyor

"PORTEKİZ'DEKİ DOKTORLAR DA 'HARİKA' DİYORLAR"

Bakan'ın, "Var mı yapacağımız bir şey" sorusuna yanıt veren vatandaş, "Size ne kadar dua etsem azdır. Portekiz'deki doktorlara ne diyorum biliyor musunuz? 'Çam Sakura Hastanesini bilir misiniz?' dediğimde 'harika' diyorlar. Allah razı olsun sizden" ifadelerini kullandı.