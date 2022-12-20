Arnavutluk Bayraktar TB2 SİHA için anlaşma imzaladı | Edi Rama: Kadim dostum Başkan Erdoğan’a ne kadar teşekkür etsek az

İki ülke, iki bakanlık ve iki ülkenin silahlı kuvvetleri için çok güzel bir gün olduğuna değinen Başbakan Rama, Türkiye-Arnavutluk ilişkilerinin gün geçtikçe daha iyiye gittiğini ve bugün de en güzel noktada olduğuna vurgu yaptı.

Arnavutluk'a Baykar Teknoloji gibi sadece en iyi teknolojiyi getirmediklerini aynı zamanda yeni bir bilgi sahası getirdiklerini söyleyen Rama, bu anlaşmanın sadece İHA alımı ile sınırlı olmadığını aynı zamanda seçilecek 30 kişinin eğitimini de kapsadığını dile getirdi.