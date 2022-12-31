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Son dakika | Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Kızılelma'ya ziyaret

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Giriş Tarihi: 31.12.2022 Güncelleme Tarihi: 31.12.2022
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Son dakika | Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan Kızılelma’ya ziyaret

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi, milli ve özgün olarak geliştirilme çalışmaları devam eden muharip insansız uçak sistemi Bayraktar Kızılelma'yı inceledi.

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