Kılıçdaroğlu ile görüşen Baykal’ın yüzü neden asık? En yakınındaki isim anlattı: Acı ve ızdırap duyuyor

Aslı Baykal'ın açıklamalarına ilişkin A Haber canlı yayınında konuşan Yılmaz Ateş, şunları söylemişti:

"CHP'NİN ANA OMURGASI KAYDIRILIYOR, BU CHP'NİN DEĞİL TÜRKİYE'NİN SORUNU"

"Partinin ana omurgası kaydırılıyor, ilkeleri boşaltılıyor. Bu uygulanan politika CHP'ye verdiği zarar kadar ülkeye de zarar vermeye başladı. Ben konuşmayacağım, Mehmet Sevigen konuşmayacak, Aslı Baykal konuşmayacak da kim konuşacak? Bunlar CHP'nin değil Türkiye'nin sorunu.

"KURUCU PARTİ RAYINDAN ÇIKTI"

Kurucu parti de raylarından çıkarsa kim tutacak Türkiye'yi? Iraklaşalım mı? Lübnanlaşalım mı? Türkiye'yi de buraya mı götüreceğiz? Dış güçlerin bastırması Türkiye'yi oraya sokmaktır. Lailkik dediler tutmadı, gençleri birbirine kırdırdılar tutmadı, sağ sol dediler tutmadı. Ne olursa olsun içerden olmuyor, dışardan açıktan Türkiye'yi bölme operasyonu yapıyorlar."