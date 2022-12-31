Kılıçdaroğlu ile görüşen Baykal'ın yüzü neden asık? En yakınındaki isim anlattı: Acı ve ızdırap duyuyor
Kemal Kılıçdaroğlu, kendisinden önce CHP Genel Başkanlığı görevini yapan Deniz Baykal'ı ziyaret etti. Görüşmeye ilişkin basına servis edilen fotoğrafta, Baykal'ın yüz ifadesindeki mutsuzluk yeni tartışmaları da beraberinde getirdi. Baykal'a yakınlığıyla tanınan CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş, "Orada halinden memnun, mutlu olan, gülücükler dağıtan sadece Kılıçdaroğlu. Baykal’ın yüzüne baktığımızda acı, ıstırap ve büyük bir hayal kırıklığı görüyoruz." ifadelerini kullandı. Ateş, Baykal'ın Kılıçdaroğlu'na destek vermesinin söz konusu olmadığını ifade etti. Bilindiği üzere Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal geçtiğimiz günlerde 'gayri milli' olduğu gerekçesiyle CHP'den istifa ettiğini duyurmuş ve parti yönetimi hakkında da oldukça ağır iddialarda bulunmuştu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisinden önce genel başkanlık görevini yürüten Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ı evinde ziyaret etti. Görüşmede, CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, Baykal'ın eşi Olcay Baykal ve oğlu Aytaç Baykal da bulundu. Kılıçdaroğlu, Baykal ve ailesinin yeni yılını kutladı.
Partiye yakın kaynaklar, Baykal'ın "seçim kampanyasında ben de görev almak istiyorum" dediğini aktardı.
BAYKAL'IN YÜZ İFADESİ GÜNDEM OLDU
Görüşmeye ilişkin basına servis edilen fotoğrafta, Baykal'ın yüz ifadesindeki mutsuzluk yeni tartışmaları da beraberinde getirdi.
EN YAKININDAKİ İSİM ANLATTI: "GÖRÜŞMEDEN IZDIRAP DUYUYOR"
Baykal'a yakınlığıyla tanınan CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş, "Orada halinden memnun mutlu olan gülücükler dağıtan sadece Kılıçdaroğlu. Baykal'ın yüzüne baktığımızda acı, ıstırap ve büyük bir hayal kırıklığı görüyoruz." ifadelerini kullandı.
"DENİZ BEY'İN BU YÖNETİME BU GENEL BAŞKANA DESTEK VERMESİ SÖZ KONUSU OLAMAZ"
Ateş, katıldığı canlı yayında konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Dikkat ederseniz 3 kişinin fotoğrafı var. Orada halinden memnun mutlu olan gülücükler dağıtan Sayın Kılıçdaroğlu. Deniz Baykal'ın yüzüne baktığımızda acı, ıstırap ve büyük bir hayal kırıklığı görüyoruz. Görüşme talebine hayır dememiş gibi…
Baykal'ın liderliğindeki CHP'nin 1 Mart 2003'teki tezkereye hayır demesi sonrası okyanus ötesi güçler, CHP'nin Türkiye'nin bölünmesine engel olduğunu görünce kumpas kurdular.
2008 yılının nisan ayında ABD, Baykal yerine başka birinin gelmesini istiyor. Yazılan mektupta, Kılıçdaroğlu ile ilişkilerini sorguluyorlar. Muhtemel adaylar kimlerdir diyorlar. Bulamayınca Kemal Bey'i buldular. Baykal istifa etmek zorunda bırakıldı ve parti politikaları değiştirildi. Bu senaryonun aynısı uygulandı.
Deniz Bey'in yüzünden okunan acı, ıstırap budur. Kılıçdaroğlu'nu desteklemediği bu fotoğraftan belli. Kameraya bakmıyor, 'hangi yüzle buraya geldiniz' diyor. Milli değerleri savunan ne kadar arkadaşımız varsa Kılıçdaroğlu hukuksuz biçimde partiden uzaklaştırdı.
Baykal'ın görüntüsü ortada. Kılıçdaroğlu, bir şey almış gibi bir imaj çizmeye çalışıyor. Deniz Bey'in bu yönetime bu genel başkana destek vermesi söz konusu olamaz. Kendisini inkar etmiş olur. Bütün bu acılara rağmen kabul etmiş, bunların isteği üzerine de fotoğrafı vermiş gibi."
ASLI BAYKAL: "CHP GAYRİ MİLLİ"
Bilindiği üzere Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal geçtiğimiz günlerde 'gayri milli' olduğu gerekçesiyle CHP'den istifa ettiğini duyurmuş ve parti yönetimi hakkında da oldukça ağır iddialarda bulunmuştu.
CHP'den ayrılışı sonrası konuşan Baykal, Kemal Kılıçdaroğlu yönetimindeki partinin "gayri milli bir pozisyona geldiğini ve savrulduğunu" söylemişti.
Baykal, "CHP ve Millet İttifakı çatısı altındaki siyasi oluşumlar, Atatürk'ün mirasını taşıyamaz. Atatürkçüler bu dönem itibariyle mücadele alanı olarak Millet İttifakı'nda hiçbir şekilde imkân bulamayacaklardır." diye konuşmuştu.
Aslı Baykal'ın açıklamalarına ilişkin A Haber canlı yayınında konuşan Yılmaz Ateş, şunları söylemişti:
"CHP'NİN ANA OMURGASI KAYDIRILIYOR, BU CHP'NİN DEĞİL TÜRKİYE'NİN SORUNU"
"Partinin ana omurgası kaydırılıyor, ilkeleri boşaltılıyor. Bu uygulanan politika CHP'ye verdiği zarar kadar ülkeye de zarar vermeye başladı. Ben konuşmayacağım, Mehmet Sevigen konuşmayacak, Aslı Baykal konuşmayacak da kim konuşacak? Bunlar CHP'nin değil Türkiye'nin sorunu.
"KURUCU PARTİ RAYINDAN ÇIKTI"
Kurucu parti de raylarından çıkarsa kim tutacak Türkiye'yi? Iraklaşalım mı? Lübnanlaşalım mı? Türkiye'yi de buraya mı götüreceğiz? Dış güçlerin bastırması Türkiye'yi oraya sokmaktır. Lailkik dediler tutmadı, gençleri birbirine kırdırdılar tutmadı, sağ sol dediler tutmadı. Ne olursa olsun içerden olmuyor, dışardan açıktan Türkiye'yi bölme operasyonu yapıyorlar."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 31 Aralık Cumartesi kargolar açık mı, kapalı mı? Kargolar yarın, yılbaşında çalışıyor mu? Yurtiçi, Aras, MNG, PTT kargo çalışma saatleri...
- Yılbaşı bilet satışı ne zaman, saat kaçta biter 2023? Yılbaşı bileti marketlerde satılıyor mu?
- Yalı Çapkını 16. bölüm fragmanı izle! Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ferit ve Seyran teke tek savaşıyor...
- 31 Aralık Cumartesi İstanbul, Ankara ve İzmir'de ulaşım ücretsiz mi? Yılbaşında Marmaray, metro, metrobüs, İETT bedava mı?
- Kurumsal yepyeni yeni yıl mesajları 2023! İş arkadaşı, müdüre, patrona, şefe yöneticiye yılbaşı mesajları! Görülmemiş 2023 sözleri...
- SSK ve Bağ-Kur'lular için kritik detay! Emeklilik müjdesi geldi! EYT'de staj başlangıç sayılacak mı? 6 aylık enflasyon rakamları...
- Yalı Çapkını 15. bölüm full CANLI İZLE! 30 Aralık Yalı Çapkını son bölüm full HD Youtube tek parça izleme linki! Ferit, Seyran'ın peşinde...
- EYT'de memur, işçi ayrımı yok! SSK, Bağkur, 4C, taşeronda heybede! 8 Eylül 1999 öncesi için netleşti! Maaş, promosyon, ikramiye...
- Eskişehir TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? TOKİ Eskişehir 2.311 konut kura çekim tarihi açıklandı mı?
- Arka Sokaklar neden yok, final mi yaptı? Arka Sokaklar 639. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 30 Aralık Kanal D yayın akışı...
- Aydın Nazilli patlama videosu! Nazilli patlaması ölü ve yaralıların isimleri açıklandı mı? Aydın Valisi son dakika açıkladı...
- BENZİN ZAMMI SON DAKİKA: 31 Aralık benzine zam kaç TL? Benzin, motorin (mazot), LPG litre fiyatı ne kadar?