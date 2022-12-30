AK Parti'nin projelerini sahiplenen Kılıçdaroğlu'nun yardımcısından 'köstebeğimiz var' itirafı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, son dönemde AK Parti tarafından hayata geçirilen birçok projeyi sahiplenerek, "Biz söyledik yaptılar" algısına girişmişti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, katıldığı canlı yayında, devletin içerisindeki bazı bürokratlardan bilgi aldıklarını itiraf etti. Torun, "Bize bürokrasiden elbette bilgi geliyor. Biz bazı verilere ve bilgilere böyle ulaşıyoruz. Devletin içinden doğru bilgiler sayın Kılıçdaroğlu’na geliyor" ifadelerini kullandı. CHP yandaşı gazeteciler de Kılıçdaroğlu'nun 'köstebekleri' sayesinde AK Parti'nin hayata geçireceği projelerden haberdar olduğunu ve öncesinde tweet atarak algı yaptığını itiraf etmişti.
Son dönemde sık sık AK Parti'nin hayata geçirdiği projeleri, "Biz söyledik, yaptılar" diyerek sahiplenen CHP'nin son oyunu da elinde patladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaşın emekli olmasına imkan sağlayan Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesine ilişkin müjde vermişti.
AK PARTİ YAPIYOR, KILIÇDAROĞLU 'ÇÖKÜYOR!'
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, düzenleme sonrası Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, kendisine rol biçmiş, Başkan Erdoğan liderliğinde AK Parti hükümeti tarafından hayata geçirilen bu projeyi sahiplenmişti. CHP lideri, geçtiğimiz aylarda da, çiftçilere elektrik, KYK kredi ve burs borçlarının silinmesi, başörtüsü için anayasa teklifi, ÖTV düzenlemesi ve sosyal konut gibi birçok projeye çökmüştü.
CHP'DEN "KÖSTEBEĞİMİZ VAR" İTİRAFI
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, katıldığı canlı yayında, devletin içerisindeki bazı bürokratlardan bilgi aldıklarını itiraf etti.
Torun, "Bize bürokrasiden elbette bilgi geliyor. Biz bazı verilere ve bilgilere böyle ulaşıyoruz. Devletin içinden doğru bilgiler sayın Kılıçdaroğlu'na geliyor" ifadelerini kullandı.
İLK İTİRAF DEĞİL! CHP YANDAŞLARI DA AÇIKLAMIŞTI: "KILIÇDAROĞLU BİLGİ ALIYOR"
CHP yandaşı gazeteciler de Kılıçdaroğlu'nun 'köstebekleri' sayesinde AK Parti'nin hayata geçireceği projelerden haberdar olduğunu ve öncesinde tweet atarak algı yaptığını itiraf etmişti.
Parti tarafından fonlanan Halk TV'nin ekran yüzlerinden Barış Terkoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geride kalan gün ortaya attığı 'başörtüsü' çıkışını 'köstebeklere' bağlamıştı. CHP liderinin geçmişte olduğu gibi yine proje hayata geçmeden bir şekilde bilgi sahibi olduğunu, bu nedenle de acele şekilde bu konu hakkında bir açıklama yaptığını söylemişti.
Terkoğlu, "Bugün CHP Genel Merkezi'nden konuştuğumda, gerçekten bu konuda bir haberi olmuş ve bir strateji üzerine düşünmüşler. Bu strateji üzerine de AK Parti'den önce hak ve özgürlükler üzerine kendilerince böyle bir açılım yapma kararı almışlar." diye konuşmıştu.
CHP yandaşı bir başka gazeteci Özlem Gürses de bazı bürokratlar tarafından AK Parti'nin projelerinin CHP'ye sızdırıldığını söylemişti.
Kılıçdaroğlu'nun bürokratlardan bilgi aldığını ve AK Parti'nin hayata geçireceği projeleri önceden öğrendiğini ifade eden Gürses, "Bürokrasiden CHP'ye ve altılı masaya bilgi geliyor. İktidar bu adımları atmadan muhalefet önceden öğreniyor. KYK borçlarının silinmesi ve ÖTV gelişmeleri buna örnek" diye konuşmuştu.
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