AK Parti’nin projelerini sahiplenen Kılıçdaroğlu’nun yardımcısından ’köstebeğimiz var’ itirafı

Parti tarafından fonlanan Halk TV'nin ekran yüzlerinden Barış Terkoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geride kalan gün ortaya attığı 'başörtüsü' çıkışını 'köstebeklere' bağlamıştı. CHP liderinin geçmişte olduğu gibi yine proje hayata geçmeden bir şekilde bilgi sahibi olduğunu, bu nedenle de acele şekilde bu konu hakkında bir açıklama yaptığını söylemişti.

Terkoğlu, "Bugün CHP Genel Merkezi'nden konuştuğumda, gerçekten bu konuda bir haberi olmuş ve bir strateji üzerine düşünmüşler. Bu strateji üzerine de AK Parti'den önce hak ve özgürlükler üzerine kendilerince böyle bir açılım yapma kararı almışlar." diye konuşmıştu.

CHP yandaşı bir başka gazeteci Özlem Gürses de bazı bürokratlar tarafından AK Parti'nin projelerinin CHP'ye sızdırıldığını söylemişti.

Kılıçdaroğlu'nun bürokratlardan bilgi aldığını ve AK Parti'nin hayata geçireceği projeleri önceden öğrendiğini ifade eden Gürses, "Bürokrasiden CHP'ye ve altılı masaya bilgi geliyor. İktidar bu adımları atmadan muhalefet önceden öğreniyor. KYK borçlarının silinmesi ve ÖTV gelişmeleri buna örnek" diye konuşmuştu.