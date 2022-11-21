Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş: CHP Türkiye çizgisinden saptı
CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, geçtiğimiz günlerde partisinden istifa ettiğini açıklamıştı. Baykal, gelişme sonrası CHP tarafından fonlanan medya ve CHP yandaşları tarafından hedef tahtasına kondu. Gelişmelere ilişkin A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş, partinin Türkiye çizgisinden saptığını söyledi. CHP'nin ana omurgasının kaydığını ifade eden Ateş, "Bu uygulanan politika CHP’ye verdiği zarar kadar ülkeye de zarar vermeye başladı. Bunlar CHP’nin değil Türkiye’nin sorunu. Ne olursa olsun içerden olmuyor, bu nedenle dışarıdan, açıktan Türkiye’yi bölme operasyonu yapıyorlar." diye konuştu.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın kızı, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aslı Baykal, Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğini sonlandırdığını duyurmuştu.
ASLI BAYKAL: "CHP GAYRİ MİLLİ"
CHP'den ayrılışı sonrası konuşan Baykal, Kemal Kılıçdaroğlu yönetimindeki partinin "gayri milli bir pozisyona geldiğini ve savrulduğunu" söylemişti.
Baykal, "CHP ve Millet İttifakı çatısı altındaki siyasi oluşumlar, Atatürk'ün mirasını taşıyamaz. Atatürkçüler bu dönem itibariyle mücadele alanı olarak Millet İttifakı'nda hiçbir şekilde imkân bulamayacaklardır." diye konuşmuştu.
İstanbul Beyoğlu'nda meydana gelen terör saldırısı sonrasında CHP'nin hükümeti hedef almasına da tepki gösteren Baykal, muhalefetin devleti zan altında bırakmaya çalıştığını söyleyip, "Siz de terörle mücadele edin o vakit, size de yarasın. Bir maniniz mi var?" ifadelerini kullanmıştı.
Gelişme sonrası Baykal, CHP yandaşları ve parti tarafından fonlanan medya tarafından hedef tahtasına konmuştu. Baykal'ın AK Parti'ye katılacağı da iddia edilmişti.
YILMAZ ATEŞ'TEN CHP YÖNETİMİNE SALVOLAR: "TÜRKİYE'Yİ BÖLME OPERASYONU YAPIYORLAR"
Yaşananları A Haber'de canlı yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında değerlendiren Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş, CHP'nin Türkiye çizgisinden saptığını söyledi.
Aslı Baykal'ın söylemlerinin kendilerinin yıllardır dile getirdiklerinden farklı olmadığını söyleyen Ateş, "Partinin ana omurgası kaydırılıyor, ilkeleri boşaltılıyor. Bu uygulanan politika CHP'ye verdiği zarar kadar ülkeye de zarar vermeye başladı. Ben konuşmayacağım, Mehmet Sevigen konuşmayacak, Aslı Baykal konuşmayacak da kim konuşacak? Bunlar CHP'nin değil Türkiye'nin sorunu. Ne olursa olsun içerden olmuyor, bu nedenle dışarıdan, açıktan Türkiye'yi bölme operasyonu yapıyorlar." diye konuştu.
"BAYKAL'IN SÖYLEDİKLERİNİ YILLARDIR DİLLENDİRİYORUZ"
Ateş'in A Haber canlı yayınında yaptığı çarpıcı açıklamalardan öne çıkanlar şöyle:
"Aslı Baykal'ın söylediklerini biz yıllardır dile getiriyoruz. Aslı Baykal son bir çığlık oldu belki de. Sık sık görüşüyoruz. Değerlendiriyoruz, tartışıyoruz olanları. Aydın kişiler veya geçmişte bizim gibi sorumlu makamlarda olanlar, söylediklerinden değil söylemediklerinden de sorumludurlar.
CHP'yi girdiği çıkmaz sokaktan çıkarmaya çalışıyoruz. Kılıçdaroğlu'nu makamında da birkaç kez söyledim bu yöntemin doğru olmadığını. O olmayınca, yapılmayınca yetkili organlarda kurultayda dile getirdim o da olmayınca kamuoyunda dile getirdim. CHP'nin kültürü bu.
DENİZ BAYKAL'A YOLLANAN 'MUHTIRA'
2001 yılında olağan üstü kurultay, arkasından da normal kurultayla geldi. O zaman 5 genel başkan Deniz Bey'e bir muhtıra, mektup verdiler. Deniz Bey'e geleceği günün sabahı mektup gazetenin birisinde mektup oldu. Birliği ve bütünlüğü sağlayamıyorsan istifa et diyorlar. Rakip olanlar seçimi kaybetmiş, buna rağmen muhtıra geldi. Deniz Bey getirene de saygıda kusur etmeyip iade etti.
"CHP'NİN ANA OMURGASI KAYDIRILIYOR, BU CHP'NİN DEĞİL TÜRKİYE'NİN SORUNU"
Partinin ana omurgası kaydırılıyor, ilkeleri boşaltılıyor. Bu uygulanan politika CHP'ye verdiği zarar kadar ülkeye de zarar vermeye başladı. Ben konuşmayacağım, Mehmet Sevigen konuşmayacak, Aslı Baykal konuşmayacak da kim konuşacak? Bunlar CHP'nin değil Türkiye'nin sorunu.
"KURUCU PARTİ RAYINDAN ÇIKTI"
Kurucu parti de raylarından çıkarsa kim tutacak Türkiye'yi? Iraklaşalım mı? Lübnanlaşalım mı? Türkiye'yi de buraya mı götüreceğiz? Dış güçlerin bastırması Türkiye'yi oraya sokmaktır. Lailkik dediler tutmadı, gençleri birbirine kırdırdılar tutmadı, sağ sol dediler tutmadı. Ne olursa olsun içerden olmuyor, dışardan açıktan Türkiye'yi bölme operasyonu yapıyorlar."
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