CHP’den istifa eden Aslı Baykal’dan flaş sözler! Vizyon belgesini bombaladı: Ya Erdoğan ya Rifkin dediler! Yeni parti kuracak mı?

Üstelik bu şahıs Almanya'nın enerji krizi yaşamasının sorumlularından da biri. Somut ve güven verecek bir mesaj yoktu. İki yıldır partide kurultay yapmayan Kılıçdaroğlu'nun "Tek Adam Rejimi'ne karşıyız" demesi de bir başka fıkraydı." dedi.

"SÖMÜRGE KOMİSERİ GİBİ İLK KONUŞMACI SUNMAK CHP'DE AKLIN TATİLDE OLDUĞUNU GÖSTERİYOR"

Kılıçdaroğlu'nun Jeremy Rifkin'i Başdanışmanı yapmasını değerlendiren Baykal, "Ben Batıcı aşağılık kompleksini hiç anlayamıyorum. Türkiye'nin çok iyi yetişmiş değerleri var. Türk toplumunun yapısını ve ihtiyaçlarını, daha önemlisi çıkarlarını elbette onlar gözetecektir. Seçime giden bir partinin sunumunda, bir Amerikalıyı sömürge komiseri gibi hem de ilk konuşmacı olarak sunmak, CHP'de aklın tatilde olduğunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.