CHP'den istifa eden Aslı Baykal'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki! Bakanlığa yürüyeceğine Temel Bey'e savunma desin
CHP'nin kuruluş amacından uzalaşması üzerine başlayan istifa serüvenine katılan isimlerden biri de eski Genel Başkan Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal olmuştu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Aslı Baykal, "Kemal bey milletle dalga geçiyor anladığım kadarıyla. Adalet Bakanlığı’na yürüyeceğine, masasında yanında oturan Temel beye, bu vakfı savunma dese ya" ifadelerine yer verdi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve partili vekiller, TBMM'den Adalet Bakanlığı'na yürüdü. 6 yaşındaki kız çocuğunun evlendirilmesi soruşturmasında yargısal sürecin işlediğini ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ilk andan itibaren devreye girip, mağdureye koruma yükümlülüklerini yerine getirmesini görmezden gelip hükümetin sessiz kaldığını iddia eden Kılıçdaroğlu, bunun kabul edilemeyeceğini belirterek, devletin kurumlarının bir an önce çalışması gerektiğini ifade etti. CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'dan Kılıçdaroğlu'na tepki geldi.
Kılıçdaroğlu, Adalet Bakanlığı'nın konuya sessiz kaldığını ima eden açıklamalarda bulundu. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, yargı sürecini görmezden gelen Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi.
"YARGILAMA SONUNDA MADDİ HAKİKAT,ORTAYA ÇIKACAKTIR"
Bakan Bozdağ, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Yargılama süreci, kanunlarımızın öngördüğü usulde devam ediyor. Yargılama sonunda maddi hakikat,ortaya çıkacaktır. Yargıya güvenelim, yargılama sonucunu bekleyelim. Yargılama sonucunda hak da adalet de yerini bulacaktır.
Twitter hesabından paylaşım yapan Aslı Baykal, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Adalet Bakanlığı'na yürümesini eleştirirken, Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'na vurgu yaptı.
TEMEL BEY'E BU VAKFI SAVUNMA DESE YA
Baykal, "Kemal bey milletle dalga geçiyor anladığım kadarıyla. Adalet Bakanlığı'na yürüyeceğine, masasında yanında oturan Temel beye, bu vakfı savunma dese ya…Diyebilirse Diyemez. Çünkü o vakfın oyunu Temel bey üzerinden alıp, Cumhurbaşkanı seçilmek istiyor. Ne çocuk umurunda, ne laiklik" dedi.
CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Dr.Aslı Baykal, dün yaptığı paylaşımda da Karamollaoğlu'nun istismara sessiz kaldığını iddia etti. Kılıçdaroğlu'nun, Karamollaoğlu'ndan himmet beklediğini belirten Baykal, "Kemal Bey cumhurbaşkanlığı hayali için Temel beyden himmet bekliyor." ifadelerini kullandı.
"ZİLLET YETMEDİ Mİ?"
CHP'nin laiklikten uzaklaştığını belirten Aslı Baykal, "Temel Karamollaoğlu açıkça tecavüz olayının yaşandığı tarikat vakfını kolluyor. Ve onun seçmeni Kılıçdaroğlu'na oy verecek. Bu kadar zillet yetmedi mi? AK Parti'de Özlem Zengin 'tarikatsa tarikat', Emine Erdoğan 'takipçisi olacağım' derken Kemal Bey cumhurbaşkanlığı hayali için Temel beyden himmet bekliyor. Kimse kusura bakmasın, CHP'nin laiklikle de bir ilgisi kalmamıştır." dedi.
"DEVLETİMİZ İLK ANDAN İTİBAREN KADINI KORUMA ALTINA ALDI"
Öte yandan, gazeteci Timur Soykan ile Murat Ağırel geçtiğimiz günlerde CHP'nin kanalı Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın programına konuk oldular. Devletin mağdur ile nasıl ilgilendiğini, henüz iddianame hazırlanmadan Aile Bakanlığı'nın kadını nasıl korumaya aldığını anlatan Murat Ağırel "İddianame yazılmadan bakanlık müdahale etmiş. Barınmasını sağlamış. Çocuğa eğitim sağlamış. Mesleki eğitim kurslarına gönderilmiş, İngilizceyi anadili gibi öğrenmiş" bilgisini verdi.
"BAKANLIK ÇOCUĞA EĞİTİM SAĞLAMIŞ"
Türkiye'yi sarsan '6 yaşındaki kız çocuğuna istismar' olayı ile ilgili konuşan gazeteci Murat Ağırel ise devletin rolünün altını çizdi.
DAHA İDDİANAME HAZIRLANMADAN DEVLET MÜDAHALE ETTİ
Devletin mağdur ile nasıl ilgilendiğini, henüz iddianame hazırlanmadan Aile Bakanlığı'nın kadını nasıl korumaya aldığını anlatan Ağırel "İddianame yazılmadan bakanlık müdahale etmiş. Barınmasını sağlamış. Çocuğa eğitim sağlamış. Mesleki eğitim kurslarına gönderilmiş, İngilizceyi anadili gibi öğrenmiş" bilgisini verdi.
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