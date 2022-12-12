CHP’den istifa eden Aslı Baykal’dan Kemal Kılıçdaroğlu’na sert tepki! Bakanlığa yürüyeceğine Temel Bey’e savunma desin

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve partili vekiller, TBMM'den Adalet Bakanlığı'na yürüdü. 6 yaşındaki kız çocuğunun evlendirilmesi soruşturmasında yargısal sürecin işlediğini ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ilk andan itibaren devreye girip, mağdureye koruma yükümlülüklerini yerine getirmesini görmezden gelip hükümetin sessiz kaldığını iddia eden Kılıçdaroğlu, bunun kabul edilemeyeceğini belirterek, devletin kurumlarının bir an önce çalışması gerektiğini ifade etti. CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'dan Kılıçdaroğlu'na tepki geldi.

Kılıçdaroğlu, Adalet Bakanlığı'nın konuya sessiz kaldığını ima eden açıklamalarda bulundu. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, yargı sürecini görmezden gelen Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi.