31 Aralık 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Büyükelçiler Kararnamesi Resmi Gazete’de yayımlandı

Büyükelçiler Kararnamesi Resmi Gazete’de yayımlandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 31.12.2022
ABONE OL
Büyükelçiler Kararnamesi Resmi Gazete’de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Büyükelçiler Kararnamesi’ne göre, aralarında Brezilya, Vatikan ve Hollanda Krallığı gibi ülkelerin bulunduğu 9 büyükelçilikte değişime gidildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA