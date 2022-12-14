CHP’den ayrılan Aslı Baykal’dan Kemal Kılıçdaroğlu’na cevap! Muhatabım tehlikeye atılan CHP seçmenidir

"MUHATABIM TEHLİKEYE ATILAN CHP SEÇMENİDİR"

Aslı Baykal'dan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt gecikmedi. Baykal; "Kılıçdaroğlu'nun beni anlayabileceğine hiç ihtimal vermedim ki ondan ciddiyet bekleyeyim… Benim muhatabım değildir. Muhatabım partisi ve ülkesi, bu ciddiyetsiz Genel başkan yüzünden tehlikeye atılan CHP seçmenidir" dedi.