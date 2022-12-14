CHP'den ayrılan Aslı Baykal'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na cevap! Muhatabım tehlikeye atılan CHP seçmenidir
Bozulan CHP'den istifa eden Aslı Baykal, partinin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na "Kemal bey milletle dalga geçiyor anladığım kadarıyla." ifadeleriyle tepki göstermişti. Baykal'dan kendisine, "Ciddiye almıyoruz" ifadeleriyle karşılık veren Kılıçdaroğlu'na jet yanıt; "Muhatabım tehlikeye atılan CHP seçmenidir..."
Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'ın geçtiğimiz günlerde "Kemal bey milletle dalga geçiyor anladığım kadarıyla. Adalet Bakanlığı'na yürüyeceğine, masasında yanında oturan Temel beye, bu vakfı savunma dese ya" şeklindeki açıklamasına, CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan "Tek sözcük, ciddiye almıyoruz" cevabı gelmişti.
"MUHATABIM TEHLİKEYE ATILAN CHP SEÇMENİDİR"
Aslı Baykal'dan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt gecikmedi. Baykal; "Kılıçdaroğlu'nun beni anlayabileceğine hiç ihtimal vermedim ki ondan ciddiyet bekleyeyim… Benim muhatabım değildir. Muhatabım partisi ve ülkesi, bu ciddiyetsiz Genel başkan yüzünden tehlikeye atılan CHP seçmenidir" dedi.
NE OLMUŞTU?
Geçtiğimiz günlerde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Adalet Bakanlığı'na yürümesine, Aslı Baykal'dan tepki gelmişti.
CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, "Kemal bey milletle dalga geçiyor anladığım kadarıyla. Adalet Bakanlığı'na yürüyeceğine, masasında yanında oturan Temel beye, bu vakfı savunma dese ya…Diyebilirse Diyemez. Çünkü o vakfın oyunu Temel bey üzerinden alıp, Cumhurbaşkanı seçilmek istiyor. Ne çocuk umurunda, ne laiklik" dedi.
KILIÇDAROĞLU: CİDDİYE ALMIYORUZ
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün CHP Genel Merkezi'nde gazetelerin Ankara temsilcilerinin sorularını yanıtladı. Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'ın açıklamaları hakkında gelen soruya, "Tek sözcük, ciddiye almıyoruz" demişti.
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