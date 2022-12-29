Son dakika: 1 Milyon İstihdam Projesi Kamuoyu Bilgilendirme Programı! Başkan Erdoğan müjdeleri tek tek açıkladı

Medeniyet bu. İlmi Anadolu'ya tüm annelerimizin babalarımızın babalarına yaygınlaştırmayı hamdolsun biz gerçekleştirdik. Teknoloji alanındaki girişimlerin ülkemizin ekonomik alanındaki büyümesinin milyar dolarlık değerlemeye ulaşan bilişim şirketlerine bakarak görebiliriz. İnşallah önümüzdeki dönemde çok daha fazla sayıda başarı örneklerini ülkemize birlikte kazandıracağız. Bilişim sektörünün bir diğer özelliği de mekandan bağımsız çalışmaya imkan sağlamasıdır.

Eskiden tarih kitapları insanların göçebeliğini yazardı. Şimdi hizmetlerin göçebeliğini konuşuyoruz. Dijital göçebeliğin yaygınlaşması özellikle gelişmekte olan illerimizdeki gençlerimizin bilgi teknolojileri alanında istihdamını kolaylaştırıyor. Esasen bilgi teknolojilerinin hızla gelişmesiyle ortaya çıkan nitelikli personel ihtiyacını somut olarak görmeye başladık. Togg üreticileri tarafından mobil cihaz olarak tanımlanıyor. Bu sınıftaki araçların üretimi yanında bakımı için de daha çok nitelikli personele ihtiyaç olacak. Temel eğitim grubundaki çocuklarımız ve ebeveynleri için hazırlanan eğitimlere gösterilen yüksek ilgiyi buna bağlıyoruz. 7 yaşından başlayıp 70 yaş üstüne çıkan kullanıcı çeşitliliği milletimizin teknolojik gelişmeleri sahiplendiğini gösteriyor. Benim torunum bile evde bizi solladı gidiyor. Bu projeyle dijital alana giriş yapan evlatlarımızın ilerde neler başaracaklarını hayal edebiliyoruz.