CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilginç görüşme! Kılıçdaroğlu tartışmalı danışman ile buluştu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkan Başdanışmanı Rasim Bölücek ile dün Ankara'da bir otelde görüşme gerçekleştirdi. Öte yandan, CHP'li eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar ve Rasim Bölücek'in yakınlığı da dikkat çekiyor.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu tartışmalı danışman Rasim Bölücek ile dün 19.30'da buluştu, birlikte yemek yedi. New York'ta ikamet eden Danışman Rasim Bölücek bilindiği üzere yakın dostu olan FETÖ'den tutuklu Enver Altaylı ile 1159 kez telefonla görüşmüştü.
'FETÖ/PDY üyeliği' ile 'siyasi ve askeri casusluk' suçlarından 23 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan ve cezaevinde bulunan eski MİT'çi Enver Altaylı, 19 Ağustos'ta Necip Hablemitoğlu suikastı soruşturması kapsamında da tutuklanmıştı.
HAZİNEDAR-DANIŞMAN BÖLÜCEK YAKINLIĞI!
Öte yandan; CHP'li eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar ve Rasim Bölücek'in yakınlığı da dikkat çekiyor.
Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu kapsamında mal varlığına yönelik olarak yürütülen soruşturma; belediye hizmetlerinin zorunlu bağışa tabi tutularak iş sahiplerinden zorla para alınması, usulsüz ihale ve ruhsat verilmesi, kamu malının özel şahısların menfaatine kullandırılması ve bunun karşılığında haksız kişisel menfaat temin edilmesi ile görevi kötüye kullanma niteliğindeki diğer eylemlerinden hakkında yürütülen soruşturmalar nedeniyle Murat Hazinedar Beşiktaş Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmıştı.
Hazinedar geçtiğimiz günlerde ise tutuklanmıştı.
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