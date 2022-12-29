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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde zirve: Başkan Erdoğan ve Bahçeli'den kritik görüşme! 3 hilalli pasta sürprizi

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Giriş Tarihi: 29.12.2022 Güncelleme Tarihi: 29.12.2022
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde zirve: Başkan Erdoğan ve Bahçeli’den kritik görüşme! 3 hilalli pasta sürprizi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.Görüşmeye dair ilk fotoğraflar Cumhurbaşkanlığı tarafından servis edildi. MHP lideri Bahçeli'nin 1 Ocak doğumlu olması münasebetiyle erken bir doğum günü kutlaması gerçekleştirildi. Pasta üstünde 3 hilal sürprizi dikkat çekti. Diğer yandan MHP Genel Başkanı Bahçeli ise Başkan Erdoğan'a 99 beyaz ve 1 adet kırmızı gül takdim etti. İşte görüşmede ele alınan meseleler...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.

Saat 16.37'de başlayan ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü.

3 HİLALLİ PASTA DETAYI

Görüşmeye dair ilk fotoğraflar Cumhurbaşkanlığı tarafından servis edildi.

MHP lideri Bahçeli'nin 1 Ocak 1948 doğumlu olması münasebetiyle erken bir doğum günü kutlaması gerçekleştirildi.

Pasta üstünde 3 hilal sürprizi dikkat çekti.

Diğer yandan MHP Genel Başkanı Bahçeli ise Cumhuriyetin 100. yılını temsilen Başkan Erdoğan'a 99 beyaz ve 1 adet kırmızı gül takdim etti.

MASADAKİ MUHTEMEL KONULAR

İki liderin gündeminde, siyasetin öne çıkan başlıkları ve Cumhur İttifakının çalışmaları yer aldı.

Türkiye'yi ilgilendiren bölgesel ve uluslararası konular ele alındı.

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Özellikle Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan'ın Moskova'daki Suriye temasları masaya yatırıldı.

Zirvede ayrıca Başkan Erdoğan'ın dün müjdelediği EYT konusu görüşüldü.

SON GÖRÜŞME 13 ARALIK'TA YAPILDI

Başkan Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli en son 13 Aralık'ta MHP liderinin Çayyolu'ndaki konutunda bir araya gelmişti.

İki liderin görüşmesinin öncesinde Başkan Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, "1 milyon İstihdam Projesi" Kamuoyu bilgilendirme programına katıldı.

3 hilalli pasta sürprizi 3 HİLALLİ PASTA SÜRPRİZİ

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