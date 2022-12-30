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Başkan Erdoğan ile Devlet Bahçeli arasında gülümseten diyalog: "Ne kadar daha gençleştik?"

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Giriş Tarihi: 30.12.2022 Güncelleme Tarihi: 30.12.2022
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Başkan Erdoğan ile Devlet Bahçeli arasında gülümseten diyalog: Ne kadar daha gençleştik?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Görüşmede Başkan Erdoğan Bahçeli'nin yeni yaşını kutlarken üzerinde üç hilal barındıran bir pasta kesildi. Başkan Erdoğan pastayı kesen Bahçeli'ye "Ne kadar daha gençleştik?" diye sordu. Bahçeli ise "Bu sene 75 olduk efendim." karşılığını verirken iki liderde gülümsedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Yaklaşık 45 dakika süren görüşmede Başkan Erdoğan doğum günü 1 Ocak'ta olan MHP liderine üzerinde 3 hilal figürü bulunan doğum günü pastası ikram etti.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN DOĞUM GÜNÜ TEBRİĞİ

Başkan Erdoğan, kapıda karşıladığı Bahçeli'ye, "Doğum gününüz kutlu olsun, Rabb'im daha nice yıllara sağlıkla sıhhatle kavuştursun." dedi. Bahçeli de teşekkür ederek "Amin, cümlemize." ifadesini kullandı.

"BU SENE 75 OLDUK"

Bahçeli, pasta kesilirken, "Ne kadar daha gençleştik?" diye soran Erdoğan'a, "Bu sene 75 olduk efendim." karşılığını verdi. Başkan Erdoğan da "Maşallah." dedi.

Başkan Erdoğan ile Bahçeli arasında gülümseten an BAŞKAN ERDOĞAN İLE BAHÇELİ ARASINDA GÜLÜMSETEN AN

Başkan Erdoğan ve Bahçeli’den kritik görüşme

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