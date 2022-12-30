Başkan Erdoğan ile Devlet Bahçeli arasında gülümseten diyalog: "Ne kadar daha gençleştik?"

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN DOĞUM GÜNÜ TEBRİĞİ

Başkan Erdoğan, kapıda karşıladığı Bahçeli'ye, "Doğum gününüz kutlu olsun, Rabb'im daha nice yıllara sağlıkla sıhhatle kavuştursun." dedi. Bahçeli de teşekkür ederek "Amin, cümlemize." ifadesini kullandı.

"BU SENE 75 OLDUK"

Bahçeli, pasta kesilirken, "Ne kadar daha gençleştik?" diye soran Erdoğan'a, "Bu sene 75 olduk efendim." karşılığını verdi. Başkan Erdoğan da "Maşallah." dedi.