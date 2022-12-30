Başkan Erdoğan davet etti! Karadağ Cumhurbaşkanı Djukanovic bugün Türkiye'ye geliyor

Son dakika haberi... Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunacak. Görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra Balkanlar başta olmak üzere, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması da öngörülüyor.

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