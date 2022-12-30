'İlahiyatçı' Nazif Ay'dan Halk TV'den skandal yılbaşı kutlama açıklaması! Farz-ı kifaye
'ilahiyatçı' Nazif Ay, İslam düşmanlığıyla bilinen Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan'ın programında skandal yılbaşı açıklamasında bulundu. Halk TV'de "Yılbaşı kutlamak günah mı?" sorusunu yanıtlayan Ay, "Noel'i kutlamak Müslümanlar için farz-ı kifayedir diyorum." dedi.
Halk TV'de Ayşenur Arslan'ın sunduğu Medya Mahallesi programına katılan 'ilahiyatçı' Nazif Ay, Peygamber Efendimiz (SAV) ve Hristiyan gelenekleri ile ilgili tepki çeken ifadeler kullandı.
"Yılbaşı kutlamak günah mı?" sorusunu yanıtlayan Ay, "Sen Hz. Muhammed'i kutluyorsan İsa'yı neden kutlamıyorsun? 25 Aralık'a kadar Hazreti dediğin yani saygın dediğin İsa'ya 25'inde neden düşman kesiliyorsun?" şeklinde konuştu.
"NOEL'İ KUTLAMAK FARZ-I KİFAYE"
"Noel'i kutlamak Müslümanlar için farz-ı kifayedir diyorum." ifadesini kullanan Ay, sözlerine şu ifadelerle devam etti;
"Çünkü sen Hz. Muhammed'i üstün kılıyorsan, Hz. Muhammed'i öne çıkartıyorsan bu Kur'an'a göre yanlıştır. Bakara'nın 285. ayetinde peygamberler arasında herhangi bir fark yoktur diyor. Sen onu kutluyorsan diğerini de kutlayabilirsin."
"İNSANİ BİR İHTİYAÇ..."
'ilahiyatçı' Nazif Ay, Halk TV'de Ayşenur Arslan'ın konuğu olarak katıldığı programda "Bırakın yılbaşını elbette insani bir ihtiyaç olarak kutlayabilirsiniz ama maalesef tarikat liderleri ve önde gelenleri İslami inanışın önde gelen kişileri olarak bilinen kişiler istedikleri gibi yaşama ve anlam verirken ancak garibanlara fakire fukaraya onlara da konsolide etmek için haram diyor öyle bir haram, günah çeşidi yok." dedi.
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