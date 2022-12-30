’İlahiyatçı’ Nazif Ay’dan Halk TV’den skandal yılbaşı kutlama açıklaması! Farz-ı kifaye

"Yılbaşı kutlamak günah mı?" sorusunu yanıtlayan Ay, "Sen Hz. Muhammed'i kutluyorsan İsa'yı neden kutlamıyorsun? 25 Aralık'a kadar Hazreti dediğin yani saygın dediğin İsa'ya 25'inde neden düşman kesiliyorsun?" şeklinde konuştu.

"NOEL'İ KUTLAMAK FARZ-I KİFAYE"

"Noel'i kutlamak Müslümanlar için farz-ı kifayedir diyorum." ifadesini kullanan Ay, sözlerine şu ifadelerle devam etti;

"Çünkü sen Hz. Muhammed'i üstün kılıyorsan, Hz. Muhammed'i öne çıkartıyorsan bu Kur'an'a göre yanlıştır. Bakara'nın 285. ayetinde peygamberler arasında herhangi bir fark yoktur diyor. Sen onu kutluyorsan diğerini de kutlayabilirsin."