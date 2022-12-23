Halk TV’deki ’maskeli şova’ RTÜK Başkanı Şahin’den tepki: Gerçekler için gözünüzü ve kulaklarınızı kapatmayın lütfen

RTÜK BAŞKANI: "GERÇEKLER İÇİN GÖZÜNÜZÜ VE KULAKLARINIZI KAPATMAYIN LÜTFEN"

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Çapa'nın söz konusu eylemine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi.

"Gerçekleri araştırma zahmetinde bulunsaydınız basit bir şova ihtiyaç duymazdınız" diyen Şahin, "Kendinizi gülünç duruma düşürmemiş olurdunuz. Maskeyle yüzünüzü kapatabilirsiniz ama gerçekler için gözünüzü ve kulaklarınızı kapatmayın lütfen." ifadelerini kullandı.

Şahin paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Emin Çapa, at gözlüğüyle bakmayıp gerçekleri araştırma zahmetinde bulunsaydınız böyle basit bir şova ve animasyona ihtiyaç duymaz, kendinizi gülünç duruma düşürmemiş olurdunuz. Maskeyle yüzünüzü kapatabilirsiniz ama gerçekler için gözünüzü ve kulaklarınızı kapatmayın lütfen."

AYŞENUR ARSLAN NE DEMİŞTİ?

Geçtiğimiz ay terör örgütü PKK'nın Gaziantep'in Karkamış ilçesine düzenlediği roket saldırısında biri çocuk üç kişi yaşamını yitirmişti. Alçak saldırıya ilişkin skandal açıklamalarda bulunan Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan, PKK'nın bu saldırıyı Pençe Kılıç Hareketı'na misilleme olarak gerçekleştirdiğini söylemişti.