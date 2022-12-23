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Halk TV'deki 'maskeli şova' RTÜK Başkanı Şahin'den tepki: Gerçekler için gözünüzü ve kulaklarınızı kapatmayın lütfen

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Giriş Tarihi: 23.12.2022 Güncelleme Tarihi: 23.12.2022
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Halk TV’deki ’maskeli şova’ RTÜK Başkanı Şahin’den tepki: Gerçekler için gözünüzü ve kulaklarınızı kapatmayın lütfen

RTÜK, "terör örgütlerini güçlü veya haklı gösteren, terörün korkutucu ve yıldırıcı özelliklerini yansıtıcı nitelikte" yayın yapıldığı gerekçesiyle Halk TV'ye ceza verdi. Söz konusu kararı protesto eden kanalın sunucularından Emin Çapa, yayına maske ile çıktı. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Çapa'nın söz konusu eylemine ilişkin yaptığı paylaşımda, "Maskeyle yüzünüzü kapatabilirsiniz ama gerçekler için gözünüzü ve kulaklarınızı kapatmayın lütfen" ifadelerini kullandı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Halk TV'de yayımlanan "Medya Mahallesi" programında "terör örgütlerini güçlü veya haklı gösteren, terörün korkutucu ve yıldırıcı özelliklerini yansıtıcı nitelikte" yayın yapıldığı, İstanbul ve Diyarbakır'daki terör saldırılarının yorumlanmasında "seçimlerle terör eylemlerini bağdaştırma gayreti içinde bulunulduğu" gerekçesiyle kanala 3 kez program durdurma ve idari para cezası verdi.

EMİN ÇAPA'DAN RTÜK'E MASKELİ PROTESTO

Kanalın sunucularından Emin Çapa, RTÜK'ün verdiği cezayı maskeyle protesto etti. Çapa, "Mimiklerimiz anlaşılmasın diye artık yayına böyle çıkacağız. Mimik yok ceza yok, böyle konuşacağız artık." ifadelerini kullandı.

RTÜK BAŞKANI: "GERÇEKLER İÇİN GÖZÜNÜZÜ VE KULAKLARINIZI KAPATMAYIN LÜTFEN"

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Çapa'nın söz konusu eylemine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi.

"Gerçekleri araştırma zahmetinde bulunsaydınız basit bir şova ihtiyaç duymazdınız" diyen Şahin, "Kendinizi gülünç duruma düşürmemiş olurdunuz. Maskeyle yüzünüzü kapatabilirsiniz ama gerçekler için gözünüzü ve kulaklarınızı kapatmayın lütfen." ifadelerini kullandı.

Şahin paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Emin Çapa, at gözlüğüyle bakmayıp gerçekleri araştırma zahmetinde bulunsaydınız böyle basit bir şova ve animasyona ihtiyaç duymaz, kendinizi gülünç duruma düşürmemiş olurdunuz. Maskeyle yüzünüzü kapatabilirsiniz ama gerçekler için gözünüzü ve kulaklarınızı kapatmayın lütfen."

AYŞENUR ARSLAN NE DEMİŞTİ?

Geçtiğimiz ay terör örgütü PKK'nın Gaziantep'in Karkamış ilçesine düzenlediği roket saldırısında biri çocuk üç kişi yaşamını yitirmişti. Alçak saldırıya ilişkin skandal açıklamalarda bulunan Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan, PKK'nın bu saldırıyı Pençe Kılıç Hareketı'na misilleme olarak gerçekleştirdiğini söylemişti.

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