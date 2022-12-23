Halk TV Fransa’daki saldırıyı Türkiye’ye mal etti: Canlı yayında skandal sözler

SKANDAL 'SEÇİM' SÖZLERİ

Halk TV sunucusu Özlem Akarsu Çelik, "Sloganlar atılıyor hem Macron hem de Türkiye'deki iktidar aleyhine. Bu kadar koruma altındaki yer nasıl oldu da bu saldırıya uğradılar diye. Ayrıca ırkçı bir saldırgan diyerek bunu münferit bir hadise olarak yansıtmaya mı çalışıyor birileri? Türkiye'de kritik bir seçim sürecine gidiyoruz, herkes nefesini tutmuş bugün ne olabilir diye beklerken, özellikle Ahmet Kaya Kültür Merkezi'ne olan saldırı pek çok soru işareti bıraktı." ifadelerini kullandı.

Yayına bağlanan Fehim Taştekin ise, "Burada pek çok kişiyle konuştuk. Yetkililer, onlar da bu açıklamayı, Fransa-Türkiye açıklamasını gözeten bir açıklama olarak görüyorlar. Türkiye seçim sathı mailindeyken, olağanüstü şeyler bekleniyor. Buradaki insanların pek çoğu resmi açıklamalara inanmıyor. Burası ırkçıların hedefi olacak bir yer değil." diyerek yaşananları Türkiye'ye mal etti.