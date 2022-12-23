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Halk TV Fransa'daki saldırıyı Türkiye'ye mal etti: Canlı yayında skandal sözler

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Giriş Tarihi: 23.12.2022 Güncelleme Tarihi: 23.12.2022
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Halk TV Fransa’daki saldırıyı Türkiye’ye mal etti: Canlı yayında skandal sözler

Fransa'nın başkenti Paris'te, 69 yaşında bir Fransız vatandaşının etrafa silahla ateş açması sonucu en az 3 kişinin öldüğü, biri ağır 3 kişinin yaralandığı bildirildi. Terör örgütü PKK sempatizanları, saldırının Kürtleri hedef aldığını öne sürerek ülkeyi birbirine kattı. Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, "Saldırgan bilinçli olarak yabancıları hedef alsa da Kürtlerin özellikle hedef alındığı söylenemez." dedi. CHP tarafından fonlanan Halk TV'de ise söz konusu saldırı Türkiye'ye mal edilmeye çalışıldı. Fehim Taştekin, "Türkiye seçim sathı mailindeyken, olağanüstü şeyler bekleniyor. Burası ırkçıların hedefi olacak bir yer değil" ifadeleriyle saldırıyı ülkemizle ilişkilendirdi.

Paris'in 10. Bölgesi'ndeki Enghien Caddesi'nde bir Fransız vatandaşı, etrafında bulunan kişilerin üzerine silahla ateş açtı. Saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, biri ağır 3 kişi yaralandı.

Paris Emniyetinden yapılan açıklamada, saldırının gerçekleştiği yerde bir kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamada, kurtarma ekiplerinin müdahalesi ve güvenlik gerekçesiyle bölgenin boşaltılması çağrısı yapıldı. Saldırının ne amaçla yapıldığına ilişkin henüz resmi bir açıklama olmadı.

"KÜRTLERİN ÖZELLİKLE HEDEF ALINDIĞI SÖYLENEMEZ"

Olay yerine gelen İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, saldırganın aşırı sağcı olduğuna ilişkin kesin bilgi olmadığını söyledi. Darmanin, "Saldırgan bilinçli olarak yabancıları hedef alsa da Kürtlerin özellikle hedef alındığı söylenemez." dedi.

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK YANLILARI POLİSE SALDIRDI

Öte yandan, Darmanin'in konuşmasının ardından, Paris'teki Strasbourg Saint Denis'deki Ahmet Kaya Kültür Merkezi olarak bilinen binanın önündeki saldırının Kürtlere yönelik yapıldığını öne süren, terör örgütü PKK yanlısı bir grup, alandaki polislere saldırdı ve caddedeki araç ve dükkanlara zarar verdi. Polis, saldırganlara göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Olaylar sırasında terör örgütü PKK yanlısı sloganlar atan saldırganlar, terör örgütünü simgeleyen flamalar taşıdı.

HALK TV FRANSA'DAKİ SALDIRIYI TÜRKİYE'YE MAL ETTİ: CANLI YAYINDA SKANDAL SÖZLER

CHP tarafından fonlanan Halk TV'de ise söz konusu saldırı Türkiye'ye mal edilmeye çalışıldı.

Fehim Taştekin, "Türkiye seçim sathı mailindeyken, olağanüstü şeyler bekleniyor. Burası ırkçıların hedefi olacak bir yer değil" ifadeleriyle saldırıyı ülkemizle ilişkilendirdi.

SKANDAL 'SEÇİM' SÖZLERİ

Halk TV sunucusu Özlem Akarsu Çelik, "Sloganlar atılıyor hem Macron hem de Türkiye'deki iktidar aleyhine. Bu kadar koruma altındaki yer nasıl oldu da bu saldırıya uğradılar diye. Ayrıca ırkçı bir saldırgan diyerek bunu münferit bir hadise olarak yansıtmaya mı çalışıyor birileri? Türkiye'de kritik bir seçim sürecine gidiyoruz, herkes nefesini tutmuş bugün ne olabilir diye beklerken, özellikle Ahmet Kaya Kültür Merkezi'ne olan saldırı pek çok soru işareti bıraktı." ifadelerini kullandı.

Yayına bağlanan Fehim Taştekin ise, "Burada pek çok kişiyle konuştuk. Yetkililer, onlar da bu açıklamayı, Fransa-Türkiye açıklamasını gözeten bir açıklama olarak görüyorlar. Türkiye seçim sathı mailindeyken, olağanüstü şeyler bekleniyor. Buradaki insanların pek çoğu resmi açıklamalara inanmıyor. Burası ırkçıların hedefi olacak bir yer değil." diyerek yaşananları Türkiye'ye mal etti.

Halk TV Fransa’daki saldırıyı Türkiye’ye mal etti HALK TV FRANSA'DAKİ SALDIRIYI TÜRKİYE'YE MAL ETTİ

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