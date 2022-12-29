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Halk TV EYT kuyruğunda büyük hayal kırıklığı yaşadı! Vatandaşın verdiği yanıt ders oldu

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Giriş Tarihi: 29.12.2022 Güncelleme Tarihi: 29.12.2022
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Halk TV EYT kuyruğunda büyük hayal kırıklığı yaşadı! Vatandaşın verdiği yanıt ders oldu

Halk TV muhabiri Dilan Alp, Unkapanı'nda EYT başvurusu için bekleyen vatandaşlarla yaptığı röportajda beklemediği cevap ile karşılaştı. Uzun kuyruğun oluşması hakkında muhabirin sorusuna cevap veren vatandaş, "Bunca yıldır bekliyoruz biraz daha bekleriz hiç sorun yok. Allah devletimize zeval vermesin" dedi.

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