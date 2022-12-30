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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Brezilya'ya kritik ziyaret

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.12.2022
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan Brezilya’ya kritik ziyaret

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brezilya Seçilmiş Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva'nın yemin törenine katılmak üzere bu ülkeyi ziyaret edecek.

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